Непроданный урожай: в АО "КазАгроФинанс" прояснили ситуацию с упущенным доходом от зерна

В АО "КазАгроФинанс" прояснили ситуацию с упущенным доходом от зерна и предоставили дополнительные факты, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что в Казахстане упущенный доход от нереализованного зерна уже составляет примерно 284 млрд тенге, что в два раза превышает размер помощи правительства в виде бюджетного кредита. Почему аграрии страны потеряли денег больше, чем получили в кредит и о чем говорят эксперты, выяснял корреспондент Zakon.kz.

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Как отметили в АО "КазАгроФинанс", "данные о просрочках по кредитам, достигающим 83%, взятые из финансовой отчетности за первое полугодие 2023 года компании, верны".

"Однако для полной картины следует учитывать, что данный портфель кредитов включает остатки инвестиционных проектов, профинансированных в период с 2004 по 2018 годы, и они ежегодно амортизировались. С начала 2018 года наша компания прекратила финансирование инвестиционных проектов, и сейчас портфель кредитов по инвестиционным проектам составляет всего 6% от общего ссудного портфеля компании", – пояснили в компании.

В АО "КазАгроФинанс" заверили, что компания продолжает "проводить разнообразные мероприятия по взысканию и оздоровлению оставшихся проблемных проектов".

В компании напомнили, что АО "КазАгроФинанс" является финансовым институтом, предоставляющим субъектам агропромышленного комплекса лизинговые услуги для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования.

"Касательно финансового лизинга хотим подчеркнуть, что сумма просроченной задолженности составляет 34,9 млрд тенге при балансовой задолженности в размере 431,3 млрд тенге. Это означает, что доля просроченной задолженности по финансовому лизингу составляет 8,1%, что демонстрирует более надежную ситуацию, чем утверждается в статье". АО "КазАгроФинанс"