Непроданный урожай: Аграрная кредитная корпорация прояснила ситуацию по просроченной задолженности

АО "Аграрная кредитная корпорация" прояснила ситуацию по просроченной задолженности, упомянутой экспертами в статье "Непроданный урожай: Казахстан теряет миллиарды упущенного дохода от зерна" и предоставила дополнительные разъяснения, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что если посмотреть на данные финансовых институтов, финансирующих предприятия АПК, то уже заметны последствия недополучения дохода, которое привело, в том числе и к росту просроченных кредитов.

Однако как отмечают в АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК) сельское хозяйство является высокорискованным видом предпринимательской деятельности, "окупаемость и рентабельность по которому достигается на достаточно длительном горизонте времени, с дополнительными усугубляющими факторами в виде дефицита залогового имущества, удовлетворяющего политику Банков по залогам, ввиду чего БВУ РК не заинтересованы в кредитовании сектора, что доказывает статистика по финансированию АПК за 2022 год, где доля кредитования сельского хозяйства БВУ РК от общего кредитования экономики, составила всего 1%".

Также, по мнению АКК показатели Корпорации с частным банковским сектором несоизмеримы, поскольку Корпорация осуществляет финансирование только в агропромышленном комплексе, тогда как БВУ РК могут диверсифицировать свой кредитный портфель в зависимости от уровня риск-аппетита в различных отраслях экономики.

"Касательно информации по уровню просрочки у юридических лиц, бравших кредиты на инвестиционные проекты, в размере 40% против 34% в начале года, отмечаем, что она соответствует действительности, но при этом необходимо подчеркнуть, что доля инвестиционных проектов во всем портфеле Общества по состоянию на 01 июля 2023 года не превышает 11%, с процентом неработающего портфеля по инвестиционным проектам по отношению к общему портфелю в размере 3%". АО "Аграрная кредитная корпорация"

В Корпорации также привели пример по NPL (уровню неработающих кредитов) по итогам 2022 года, который у всего банковского сектора с диверсификацией кредитного портфеля составил 3,4% от совокупного портфеля, тогда как у Корпорации данный показатель составил 6,4%, что является достаточно хорошим показателем, учитывая концентрацию в одной отрасли.

"Просроченная задолженность по прочим юридическим лицам составила 27%, а в начале года – 22%. При этом, в финансовой отчетности в структуру просроченной задолженности входит не только просрочка, но и непросроченные платежи (тело кредита с начисленным вознаграждением). Например, при просрочке даже в размере 1 тенге (техническая просрочка) сроком 1 день и задолженностью в 1 млн тенге, в структуре просроченной задолженности будет учитываться вся сумма кредита в размере 1 млн тенге". АО "Аграрная кредитная корпорация"

Еще одним важным моментом, на который обращают внимание эксперты АКК, являются форс-мажорные ситуации последних трех лет для агропромышленного сектора Казахстана, возникшие ввиду пандемийного и постпандемийного периодов, ежегодных засушливых условий, а также нестабильной геополитической и макроэкономической ситуации. Все это серьезно влияет на удорожание стоимости проектов, своевременности поставок и реализации проектов с возможными задержками по выходу на соответствующие проектные мощности.

В АКК подчеркнули, что Корпорацией проводится большая работа по поддержке АПК РК. Так, за весь период деятельности профинансирован 271 тыс. проект на общую сумму 2,6 трлн тенге, портфель насчитывает 88 тыс. фермеров, в объеме кредитного портфеля в секторе АПК доля Корпорации (с учетом портфеля АО "КазАгроФинанс") превышает 76%.

Также Корпорацией на системной основе проводится работа по улучшению доступности услуг для фермеров. В прошлом году, впервые, в целях формирования благоприятных цен для фермеров, кредитование весенне-полевых и уборочных работ переведено на среднесрочную основу с удвоением объема финансирования.

Помимо упомянутого, особое внимание уделяется развитию цифровизации и автоматизации процессов. Так, был открыт портал Agronesie.kz по микрокредитованию, где аграрии могут уже в течение нескольких минут получать в онлайн формате предварительное решение по своим заявкам. Была проведена интеграция с приложением KASPI, благодаря чему заемщики АКК могут погашать кредиты без комиссии и выезда в областные центры. Также был разработан функционал по подписанию соглашений посредством биометрической идентификации.

В текущем году планируется продолжить работу по улучшению сервисов, а также внедрить мобильное приложение для клиентов.