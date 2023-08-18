Каким регионам Казахстана пророчат рост стоимости автостраховки в 2024 году

В первом полугодии в Казахстане рейтинг убыточности по обязательному автострахованию увеличился до 67,9% из-за роста страховых выплат. В каких регионах РК может вырасти стоимость автостраховки в 2024 году, сообщает Zakon.kz.

Обязательное автострахование (ОГПО ВТС) является самым массовым видом страхования. Однако, как отмечают аналитики страховой компании "Евразия", только в первом полугодии 2023 года убыточность по обязательному автострахованию, складывающаяся из соотношения премий к выплатам, увеличилась до 67,9% из-за резкого роста страховых выплат. Для сравнения: по итогам 2022 года страховыми компаниями по классу ОГПО ВТС было собрано свыше 112 млрд тенге, выплачено более 49 млрд тенге. Таким образом, соотношение премий к выплатам, или коэффициент убыточности, составил 43,8%.

Согласно данным Нацбанка РК, по итогам 2022 года наибольшую убыточность по обязательному автострахованию показала Астана, где соотношение выплат к премиям составило 87,6%. Также в тройку лидеров по убыточности вошли области Жетысу – 78,3% и Улытау – 73,9%. Карагандинская область также в числе антилидеров – 73,2%. Отметку в 50% убыточности преодолели Туркестанская, Восточно-Казахстанская, Алматинская и Кызылординская области.

Однако эксперты страхового рынка полагают, что показатели убыточности автострахования по итогам 2023 года вырастут еще больше во всех регионах Казахстана, поскольку с 2024 года Агентство по регулированию и развитию финансового рынка для устранения дисбалансов на рынке обязательного автострахования начнет ежегодно регулировать региональные коэффициенты на основе актуальной статистики убыточности. Подготовительная работа к введению системы гибких тарифов будет проведена до конца текущего года.

Фото: СК "Евразия"

"Отметим, что тарифы на обязательное автострахование как социально значимый класс установлены на законодательном уровне и не регулируются страховыми компаниями самостоятельно. В настоящее время во всех регионах Казахстана действуют поправочные коэффициенты, которые влияют на стоимость страхового полиса". СК "Евразия"

По данным экспертов страхового рынка, сегодня в Алматы средняя стоимость обязательной автостраховки составляет 20 тыс. тенге, а в Туркестанской области – 6 тыс. тенге. Средняя стоимость полиса по Казахстану сложилась на уровне 13 тыс. тенге.

Начиная с 2024 года поправочный коэффициент, а вмести с ним и стоимость обязательной автостраховки вырастут в наиболее убыточных городах и областях. Однако при этом будут защищаться и интересы автолюбителей, в связи с чем эксперты полагают, что в наименее убыточных регионах – Западно-Казахстанской (20,3%), Северо-Казахстанской (31,6%) и Атырауской областях (33,5%) – стоимость автостраховки, вероятно, снизится.