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В каких городах Казахстана вырастет стоимость автостраховки с 2024 года

страховки, тарифы Фото: Freepik
С 2024 года в Казахстане будут устанавливаться гибкие тарифы на страховые премии по по обязательному автострахованию, в каких городах Казахстана вырастет стоимость автостраховки, сообщает Zakon.kz

Согласно данным Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в целях установления адекватной стоимости страховки для автовладельцев с 2024 года устанавливаются гибкие тарифы.

По словам Заместителя Председателя АРРФР Марии Хаджиевой, при расчете страховой премии по обязательному автострахованию будет анализироваться аварийность каждого региона страны.

"Гибкая тарификация позволит снизить стоимость страховки в регионах с низкой аварийностью. Согласно предварительным расчетам тарифов, в 11 регионах ожидается снижение премий, в 2 регионах размер страховой премии останется неизменным". Мария Хаджиева

Наибольшее снижение ожидается в городах Атырау, Алматы, Северо-Казахстанской области. В семи регионах из-за высокой аварийности ожидается незначительное повышение стоимости страховки. Это Жамбылская область, города Кызылорда, Шымкент, Астана.

"В дальнейшем мы планируем внедрение аналогичного подхода и по другим страховым продуктам". Мария Хаджиева

Спикер отметила, страховые организации будут вправе возможность увеличить или уменьшить этот тариф за счет поправочного коэффициента, не более, чем на 10%. В целом, дифференциация тарифов позволит снизить стоимость страховки для населения в регионах с низкой аварийностью. 

Замглавы АРРФР также напомнила, что с 1 января 2024 года будет введен упрощенный порядок получения страховой выплаты по обязательному автострахованию (Европротокол).

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