Как резкое повышение ключевой ставки Центробанком России отразится на Казахстане

На днях Банк РФ принял решение повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов до 12% годовых с 8,5%. Эксперты прокомментировали Zakon.kz, как это отразится на Казахстане и приведет ли к увеличению базовой ставки Нацбанком РК, решение по которой ожидается на следующей неделе.

Ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Зарина Скрипченко говорит, что повышение ставки Центробанком РФ произошло на фоне резкого ослабления российского рубля, которое может нести угрозу для ценовой стабильности страны. По словам аналитика, учитывая, что почти треть импорта в Казахстан является российским, фактор текущего ослабления рубля и потенциального роста цен в РФ могут оказывать влияние на динамику цен в РК.

"С одной стороны, "слабый" рубль при относительно стабильном тенге может удешевить российский импорт для казахстанцев, что будет способствовать снижению инфляционного давления в РК. С другой стороны, рост цен в России в перспективе может привести к увеличению импортируемой инфляции, что негативно скажется на ценах в Казахстане. Таким образом, именно динамика курса российского рубля и оценка инфляции в РФ, а не уровень базовой ставки, с большой вероятностью, будут учтены Нацбанком при разработке макроэкономических прогнозов по РК и принятии решения по базовой ставке в августе". Зарина Скрипченко

Начальник Управления аналитики BCC Invest Султан Жумагали напомнил, что в середине августа текущего года курс рубля превысил отметку в 100 рублей за доллар, что вызвало негативную реакцию на российском рынке. Вследствие этого Центральному банку России и пришлось экстренно повысить ключевую ставку на внеочередном заседании на 350 базисных пунктов – с 8,5% до 12%. Однако следует учитывать, что влияние на курс рубля проявится не мгновенно.

"После девальвации рубля стоимость завозимых товаров в нашу страну из России уменьшилась еще больше. Сложившаяся ситуация представляет риски и вызовы прежде всего для отечественных производителей пищевых продуктов. Например, средняя оптовая цена на сахар за 1 кг в России составляет около 71 рубля, или 325 тенге по текущему обменному курсу. В то время как в Казахстане, по данным статистики, в июле 2023 года 1 кг сахарного песка продавался по средней цене 440 тенге". Султан Жумагали

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Аналитик Alpari Анна Бодрова также отмечает, что на экономике Казахстана отражаются скорее не параметры ключевой ставки ЦБ РФ, а именно поведение курса рубля.

"Доля экспорта в РФ оценивается в 13%, доля импорта – в 27%. Импорт понизился от пиковых значений 2021 года, но все равно сохраняется внушительным. Поэтому связь с поведением рубля присутствует и оказывает влияние на курс тенге". Анна Бодрова

Эксперт подчеркнула, что если бы девальвация рубля прошла быстро, а не растянулась на продолжительное время, возможно, курс тенге оставался бы в стороне от этих волнений.

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Влияние на базовую ставку в Казахстане

Национальный банк Казахстана уже на следующей неделе озвучит свое решение по базовой ставке, которая на протяжении нескольких месяцев остается неизменной на уровне 16,75%. Эксперты не предвидят повышения ставки и полагают, что она может сохраниться на текущем уровне.

"Пока нет оснований ожидать, что Нацбанк Казахстана изменит свой курс денежно-кредитной политики и поднимет базовую ставку на ближайшем заседании. Базовый сценарий предполагает наличие сигналов к смягчению денежно-кредитной политики, если регулятор увидит признаки дальнейшей дезинфляции. Сейчас ставка составляет 16,75% годовых. С большой долей вероятности она останется без пересмотра". Анна Бодрова

Решение по базовой ставке будет приниматься Нацбанком на основе результатов августовского прогнозного раунда, говорит Зарина Скрипченко.

"Постепенное снижение ставки возможно в текущих условиях замедления внутренней и глобальной инфляции. Однако сохраняющиеся проинфляционные риски, включая рост мировых цен на энергоносители и продовольствие, могут повлиять на решение регулятора сохранить ставку". Зарина Скрипченко

Согласно августовскому опросу АФК, мнения экспертов финрынка разделились практически поровну: 56% ожидают снижения ставки до 16,25%, тогда как 44% прогнозируют ее сохранение на отметке 16,75% годовых.