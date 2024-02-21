Может ли снижение базовой ставки отразиться на депозитах БВУ

Эксперты финрынка ожидают, что на этой неделе Национальный банк Казахстана в очередной раз примет решение по базовой ставке. Большинство экспертов финрынка ожидают, что ставка будет снижена. Может ли потенциальное снижение отразиться на депозитах БВУ, в материале Zakon.kz.

В прошлом году депозитная база банков заметно приросла. Как показал анализ Ranking.kz, на 20,6% выросли вклады физических лиц в банках Казахстана в 2023 году, достигнув 20,4 трлн тенге. Для сравнения к концу 2022 года депозиты в БВУ Казахстана составляли 16,9 трлн тенге.

Следует отметить, что депозиты физических лиц – основной источник фондирования для банковского сектора. По данным Национального банка РК вклады клиентов в структуре фондирования БВУ на 1 января 2024 года занимали долю в 68,2%.

За счет чего росли вклады

Согласно данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) объем розничных депозитов в 2023 году вырос с 15,6 до 18,8 трлн тенге (+20,4%). Ведущий аналитик Рамазан Досов отметил, что рост произошел на фоне увеличения номинальной заработной платы (+16,2% за 2023 год), начисления дополнительных 10% в рамках Программы защиты тенговых вкладов, привлекательных высоких ставок по тенговым депозитам и наличия системы гарантирования вкладов.

Добавим, что по данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), в течение прошлого года ставки по депозитам находились на стабильно высоком уровне. В частности, предельные ставки по некоторым видам сберегательных тенговых депозитов достигали более 18%.

"В то же время, о продолжающемся росте доверия казахстанцев к нацвалюте можно также судить по дальнейшему снижению долларизации их вкладов: доля инвалюты в розничной депозитной базе по итогам 2023 года упала с 29,7% до 22,4%". Рамазан Досов

Между тем, на этой неделе Национальный банк Казахстана сделает очередное заявление по базовой ставке. Согласно прогнозам, 81% экспертов финрынка ожидают снижения базовой ставки до 15 – 14,75%, с текущих 15,25%. Базовая ставка имеет прямое влияние на ставки вознаграждения по кредитам и депозитам, и в данном случае на их уменьшение. Может ли это, в свою очередь привести к сокращению интереса к тенговым депозитам?

Есть ли причины для оттока

Рамазан Досов подчеркнул, что начиная с прошлого года Нацбанк довольно осторожно снижает базовую ставку, поддерживая ее реальный уровень на высокой отметке для возврата инфляции к целевому уровню в 5%. Но к существенным изменениям в депозитной базе это пока не приводит.

В целом нормализация денежно–кредитных условий в текущем году, по оценкам экспертов опрошенных АФК будет иметь глобальный характер, а не локальный.

"В таком случае, ставки по депозитам и другим инструментам инвестирования будут снижаться и у большинства стран мира. Например, доходность эталонных 10–летних гособлигаций США со своего пикового значения в 5,01% в ноябре прошлого года снизилась к настоящему моменту до 4,31% (–70 базисных пунктов) на ожиданиях скорого начала цикла снижения процентной ставки Федрезервом". Рамазан Досов

Тем не менее, высокие ставки по тенговым вкладам (в пределах даже 15%) более, чем в два раза превышают прогнозируемые потенциальные темпы ослабления курса, что делает перетоки в валютные депозиты невыгодными. К тому же, ставки по валютным вкладам не превышают 1% при текущей долларовой инфляции в 3,1%.

В то же время, согласно данным Казахстанского фонда гарантирования вкладов, обменный курс в настоящее время также не является определяющим фактором при выборе валюты сбережения, как было раньше, когда ослабление нацвалюты неизбежно приводило к перетоку в валютные депозиты, упомянули в АФК.

По данным февральских опросов АФК и НБРК, в 2024 году средний курс по паре USDKZT может составить 478,3 (+7% к текущему курсу) и 471,8 (+5% к текущему курсу) тенге за доллар, соответственно.

Экономист Магбат Спанов считает, что определенная связь между курсом тенге и тенговыми депозитами присутствует.

"Корреляция конечно есть. Потому что курс тенге к доллару, цена на нефть – все это вращается вокруг инфляции. Чем больше инфляция, тем выше курс, высокая цена на нефть, с одной стороны это хорошо, но с другой стороны этот момент усиливает инфляционные ожидания". Магбат Спанов

В целом эксперт не ожидает существенного оттока депозитов, при дальнейшем снижении ставок. Однако он подчеркнул, что в Казахстане в целом очень мало инструментов, в которые можно вкладывать с целью накопления или получения прибыли, в том числе и на фондовом рынке.

Ранее, эксперты прокомментировали какие изменения последуют за снижением базовой ставки.