Лента новостей
0
Қаз
#Оползень в Алматы #Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Может ли снижение базовой ставки отразиться на депозитах БВУ

депозиты, ставки, Нацбанк, БВУ, мнения Фото: Freepik
Эксперты финрынка ожидают, что на этой неделе Национальный банк Казахстана в очередной раз примет решение по базовой ставке. Большинство экспертов финрынка ожидают, что ставка будет снижена. Может ли потенциальное снижение отразиться на депозитах БВУ, в материале Zakon.kz.

В прошлом году депозитная база банков заметно приросла. Как показал анализ Ranking.kz, на 20,6% выросли вклады физических лиц в банках Казахстана в 2023 году, достигнув 20,4 трлн тенге. Для сравнения к концу 2022 года депозиты в БВУ Казахстана составляли 16,9 трлн тенге.

Следует отметить, что депозиты физических лиц – основной источник фондирования для банковского сектора. По данным Национального банка РК вклады клиентов в структуре фондирования БВУ на 1 января 2024 года занимали долю в 68,2%.

За счет чего росли вклады

Согласно данным Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) объем розничных депозитов в 2023 году вырос с 15,6 до 18,8 трлн тенге (+20,4%). Ведущий аналитик Рамазан Досов отметил, что рост произошел на фоне увеличения номинальной заработной платы (+16,2% за 2023 год), начисления дополнительных 10% в рамках Программы защиты тенговых вкладов, привлекательных высоких ставок по тенговым депозитам и наличия системы гарантирования вкладов.

Добавим, что по данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), в течение прошлого года ставки по депозитам находились на стабильно высоком уровне. В частности, предельные ставки по некоторым видам сберегательных тенговых депозитов достигали более 18%.

"В то же время, о продолжающемся росте доверия казахстанцев к нацвалюте можно также судить по дальнейшему снижению долларизации их вкладов: доля инвалюты в розничной депозитной базе по итогам 2023 года упала с 29,7% до 22,4%". Рамазан Досов

Между тем, на этой неделе Национальный банк Казахстана сделает очередное заявление по базовой ставке. Согласно прогнозам, 81% экспертов финрынка ожидают снижения базовой ставки до 15 – 14,75%, с текущих 15,25%. Базовая ставка имеет прямое влияние на ставки вознаграждения по кредитам и депозитам, и в данном случае на их уменьшение. Может ли это, в свою очередь привести к сокращению интереса к тенговым депозитам?

Есть ли причины для оттока

Рамазан Досов подчеркнул, что начиная с прошлого года Нацбанк довольно осторожно снижает базовую ставку, поддерживая ее реальный уровень на высокой отметке для возврата инфляции к целевому уровню в 5%. Но к существенным изменениям в депозитной базе это пока не приводит.

В целом нормализация денежно–кредитных условий в текущем году, по оценкам экспертов опрошенных АФК будет иметь глобальный характер, а не локальный.

"В таком случае, ставки по депозитам и другим инструментам инвестирования будут снижаться и у большинства стран мира. Например, доходность эталонных 10–летних гособлигаций США со своего пикового значения в 5,01% в ноябре прошлого года снизилась к настоящему моменту до 4,31% (–70 базисных пунктов) на ожиданиях скорого начала цикла снижения процентной ставки Федрезервом". Рамазан Досов

Тем не менее, высокие ставки по тенговым вкладам (в пределах даже 15%) более, чем в два раза превышают прогнозируемые потенциальные темпы ослабления курса, что делает перетоки в валютные депозиты невыгодными. К тому же, ставки по валютным вкладам не превышают 1% при текущей долларовой инфляции в 3,1%.

В то же время, согласно данным Казахстанского фонда гарантирования вкладов, обменный курс в настоящее время также не является определяющим фактором при выборе валюты сбережения, как было раньше, когда ослабление нацвалюты неизбежно приводило к перетоку в валютные депозиты, упомянули в АФК.

По данным февральских опросов АФК и НБРК, в 2024 году средний курс по паре USDKZT может составить 478,3 (+7% к текущему курсу) и 471,8 (+5% к текущему курсу) тенге за доллар, соответственно.

Экономист Магбат Спанов считает, что определенная связь между курсом тенге и тенговыми депозитами присутствует.

"Корреляция конечно есть. Потому что курс тенге к доллару, цена на нефть – все это вращается вокруг инфляции. Чем больше инфляция, тем выше курс, высокая цена на нефть, с одной стороны это хорошо, но с другой стороны этот момент усиливает инфляционные ожидания". Магбат Спанов

В целом эксперт не ожидает существенного оттока депозитов, при дальнейшем снижении ставок. Однако он подчеркнул, что в Казахстане в целом очень мало инструментов, в которые можно вкладывать с целью накопления или получения прибыли, в том числе и на фондовом рынке.

Ранее, эксперты прокомментировали какие изменения последуют за снижением базовой ставки.

Читайте также

В Казахстане изменились правила возмещения затрат на служебные командировки госчиновникам
В Казахстане изменились правила возмещения затрат на служебные командировки госчиновникам
курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 21 февраля
Иностранец получил тюремный срок за неуплату почти 1,4 млрд тенге налогов в Актобе
Иностранец получил тюремный срок за неуплату почти 1,4 млрд тенге налогов в Актобе
Ольга Кудряшова
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мороз до минус 63 градуса в ВКО: в "Казгидромет" прокомментировали ситуацию
Мороз до -63° в ВКО: в "Казгидромете" прокомментировали ситуацию
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Когда в Казахстане отступят лютые холода
Адыраспан запретили в России
Адыраспан запретили в России
снегопад в городе Алматы в феврале
Зима не сдается: прогноз погоды в Алматы до конца февраля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: