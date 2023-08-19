Восходящий тренд идет: выиграют те, кто на просадке успеет купить акции отечественных компаний

Казахстанский фондовый рынок ушел вниз вслед за мировыми индексами, однако за падением последовал отскок и наблюдается восходящий тренд. Выиграют те, кто на просадке на KASE успеет купить акции отечественных компаний, сообщает Zakon.kz.

Волна коррекции прошлась по внешним фондовым рынкам, начиная со вторника 15 августа, что отправило вниз и индекс KASE. Одним из факторов давления на рынки стали ястребиные высказывания членов ФРС. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил на конференции во вторник, что, хотя инфляция снижается, она все еще слишком высока.

Помимо Федрезерва и проинфляционных данных, триггерами снижения на мировых площадках были опасения вокруг замедления роста в Китае, рост нервозности на развивающихся рынках после девальвации в Аргентине и повышение ставки в России.

Но самое главное для KASE, что в Европе акции ушли в минус, и хуже всех трех основных индексов закрылся британский FTSE 100, потеряв 1,6%. А ведь на London Stock Exchange (LSE) листингованы глобальные депозитарные расписки (ГДР) Kaspi.kz, Народного банка Казахстана и Казатомпрома, акции которых торгуются на отечественной фондовой площадке. Они, в принципе, и потянули вниз индекс KASE.

При этом представилась неплохая возможность для инвесторов по более низкой цене докупить привлекательные акции отечественных эмитентов. Уже в четверг – пятницу представительский список KASE пошел вверх на +0,14% и +0,03% соответственно.

Отскок с перспективой

Народный банк Казахстана на прошлой неделе отчитался, что чистая прибыль простым акционерам увеличилась на 9,7% до 177 млрд тенге за 2 квартал 2023 года по сравнению с 161,4 млрд тенге за 2 квартал 2022 года. При этом акции компании из-за коррекции на мировых рынках упали до 161 тенге за бумагу. Есть возможность докупить акции HSBK по привлекательной низкой котировке, так как аналитики дают локальную ценовую цель 170 тенге за акцию. Напомним, что фининститут выплатил своим акционерам дивиденды за 2022 год в размере 25,38 тенге на акцию, что составило доходность по бумагам свыше 16% годовых.

Бумаги Kaspi.kz просели больше всего (-7,10%) после стремительного взлета неделей ранее (+12,96%).

"Изначальный негативный триггер для ГДР может быть объяснен общей слабостью британского рынка, а вот снижение на KASE – уже дело невысокой ликвидности, неспособной сдержать большие фиксации позиций по рынку. Тем не менее если на KASE восьмипроцентный разрыв может быть быстро залатан, то на LSE коррекция означает, что котировки поставили встали на паузу в росте на некоторое время. Это также относится и к Народному банку, однако бумаги уже находятся в консолидации c конца июля", - говорят аналитики Freedom Broker, предполагая, что в данный момент бумаги, торгующиеся, как на LSE, так и на KASE имеют привлекательную стоимость для инвесторов.

KASE возвращается в восходящий тренд

За неделю практически все акции из представительского списка – 7 из 9 ушли в минус. В нуле остался Банк ЦентрКредит (тикер – CCBN), в плюсе (+2,35%) бумаги оператора мобильной связи компании Kcell.

Напомним, что Kcell выведут из Казахтелекома до конца года. По словам министра цифрового развития Багдата Мусина, Самрук-Казына до конца года должна провести процедуру due diligence. На текущий момент оператором связи интересуются два потенциальных покупателя, информацию о которых пока не раскрывают.

По мнению экспертов Freedom Broker, потенциальная продажа акций Kcell позволяет рассчитывать на спецдивиденды, которые могут быть значительно выше ранее рекомендованных советом директоров Казахтелекома выплат.

Что произошло на KASE за неделю

Котировки 7 из 9 акций эмитентов представительского списка KASE упали в цене от – 0,5% до -7,6% за неделю. Как уже указывалось выше, триггером стала коррекция на мировых рынках.

Индекс представительского списка тоже снизился. Но стоит отметить, что его значение уходило вниз во вторник и среду (15 и 16 августа). А уже в четверг и пятницу индекс KASE стал отрастать вслед за мировым рынком.

За минувшую неделю индекс KASE потерял -1,31% или -49,84 пункта, снизившись с 3 803,00 до 3 753,16 пункта.

Фото: скриншот

Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, за минувшую неделю с 14 по 18 августа включительно составил 5 513,1 млн тенге или 12 195,2 тыс. долларов против 4 100,2 млн тенге или 9 194,3 тыс. долларов неделей ранее.

Наибольшее значение индекса в прошедшую торговую неделю зафиксировано во вторник 15 августа на уровне 3 818,87 пункта. Минимум – в среду 16 августа: 3 716,07 пункта.

Изменение котировок акций, входящих в представительский список

Банк ЦентрКредит (тикер – CCBN). Котировки акций БВУ за неделю практически не изменились, поднявшись в цене всего на 0,02 тенге за бумагу. 685,02 против 685,00 тенге/акция неделей ранее. Доля в индексе выросла на +0,1% до 7,1%.

Народный банк (тикер – HSBK). Напомним, что Народный банк отчитался о консолидированных финансовых результатах за первое полугодие этого года и второй квартал 2023 года. Процентные доходы за второй квартал 2023 года увеличились на 34,4% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, в основном за счет увеличения средней ставки и роста средних остатков по займам. Акции HSBK за минувшую неделю скорректировались со 162,01 до 161 тенге за акцию, потеряв -1,01 пункта или -0,62%. Доля в индексе составила 14,5%.

Kcell (тикер – KCEL). Котировки бумаг телеком-оператора единственные, закончившие торговую неделю в заметном плюсе. Акции компании подорожали с 1 930,00 до 1 975,25 за бумагу или на +2,35% (+45,28 пункта). Доля в индексе составляет 15,4%.

KEGOC (тикер – KEGC). В небольшой рост вышли котировки ценных бумаг отечественной электропередающей компании. За прошедшую неделю они выросли на +0,61% или +9,6 пункта, подорожав с 1 565,90 до 1 575,00 тенге за акцию. Доля в индексе составила 5,6%.

КазМунайГаз (тикер – KMGZ). Акции национальной нефтедобывающей компании немного упали. За минувшую торговую пятидневку -59,1% или -0,84%. Котировки снизились с 10 918,10 до 10 859,00 тенге за акцию. Доля в индексе – 14,7%.

Kaspi.kz (тикер – KSPI). Котировки Kaspi.kz ощутимо рухнули (-7,6%) после подъема почти на 13% неделей ранее. Акции финтеха снизились на -3 393,61 тенге за штуку. Доля в индексе – 15,7%

Казатомпром (тикер – KZAP). Акции Казатомпрома немного просели за неделю, снизившись с 12 694,25 до 12 651,45 за бумагу. Потери составили -42,8 пункта или -0,34%. Доля в индексе – 15,3%.

Казахтелеком (тикер – KZTK). Акции Казахтелекома ощутимо потеряли -2,83% или -952 пункта, снизившись с 33 650,00 до 32 698,00 пункта (-952 пункта). Доля в индексе – 7,5%.

КазТрансОйл (тикер – KZTO). КТО после двухнедельного роста на июльских новостях о возобновлении ежедневной добычи казахстанской нефти, немного сдал позиции. Компания потеряла -1,32% капитализации. Акции КазТрансОйла подешевели на -1,32% или на -10,9 пункта: 828,00 против 817,10 тенге за бумагу неделей ранее. Доля в индексе составляет 4,3%.