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Курс доллара резко упал на торгах 21 августа

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 452,34 тенге, снизившись сразу на 7,27 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился и составил 61,77 тенге (-1,55).

Курс евро установлен Нацбанком в 501,69 тенге, рубля – 4,95 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 452-455 тенге, евро – по 492-496 тенге, российские рубли – по 4,75-4,97 тенге.

Между тем мировые цены на нефть эталонных марок растут на торгах 21 августа после падения на прошлой неделе. 

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,92% и составила 85,58 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь стали дороже на 0,92%, до 81,40 долларов за баррель.


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Курсы валют в обменниках Казахстана на 21 августа

Лариса Черненко
KASE
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