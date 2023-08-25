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Курс доллара снижается на торгах 25 августа

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 460,17 тенге, снизившись на 1,56 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также слегка понизился и составил 62,78 тенге (-0,90).

Курс евро установлен Нацбанком в 501,22 тенге, рубля – 4,89 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 459-462,5 тенге, евро – по 496,5-502,5 тенге, российские рубли – по 4,71-4,91 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 25 августа. 

Так, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 0,32% и составила 83,63 долларов за баррел. В четверг эти контракты подорожали на 0,2% до 83,36 долларов за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла на 0,35%, до 79,33 долларов за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 0,2%, до 79,05 долларов за баррель.

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