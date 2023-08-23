Срок уплаты налогов и ряда платежей истекает 24 и 25 августа
Так, в ИС "Параграф" напомнили, что 24 августа истекает срок уплаты следующих налогов и платежей:
- ИПН с доходов, выплаченных в июле 2023 года:
- предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК (доходы по п. 7 ст. 655 Налогового кодекса);
- иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК (доходы по п. 1 ст. 656 НК);
- НДС по ликвидационной декларации при снятии с регистрационного учета по НДС в июле 2023 года.
Вместе с тем не позднее 25 августа 2023 года необходимо уплатить:
- КПН, авансовые платежи за август 2023 года;
- КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в июле 2023 года;
- ИПН, удержанный у источника выплаты:
- с доходов, выплаченных в июле 2023 года (доходы по пп. 1-12 и 17 ст. 321 НК);
- с доходов физлиц-нерезидентов из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст.650 НК);
- КПН, удержанный у источника выплаты:
- с доходов нерезидента, начисленных и выплаченных, а также начисленных в пределах суммы выплаченной предоплаты в июле 2023 года (доходы по п.1 ст. 645 НК);
- с доходов нерезидента из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст. 650 НК);
- ИПН с доходов, выплаченных в июле 2023 года:
- физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимся работодателем (доходы по п.3 ст. 655 НК);
- ИПН с доходов ИП, применяющего специальный налоговый режим с использованием СМП, за июль 2023 года;
- КПН, ИПН, указанные в декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога, за 2 квартал 2023 года;
- НДС за 2 квартал 2023 года;
- рентный налог на экспорт за 2 квартал 2023 года;
- платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП за 2 квартал 2023 года;
- налог на добычу полезных ископаемых за 2 квартал 2023 года;
- роялти, бонус добычи, доля РК по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции за 1 квартал 2023 года;
- текущие платежи получателя от имени государства в счет уплаты налогов в натуральной форме за 2 квартал 2023 года;
- социальный налог за июль 2023 года;
- земельный налог, текущий платеж;
- налог на имущество, текущий платеж;
- налог на игорный бизнес за 2 квартал 2023 года;
- КПН (ИПН) в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за 1 полугодие 2023 года;
- социальный налог в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов за минусом суммы социальных отчислений по упрощенной декларации за 1 полугодие 2023 года;
Плата за пользование земельными участками:
- текущий платеж;
- физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в июле 2023 года;
- при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в июле 2023 года;
- сумма платы недропользователей за фактический период действия лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, если ее срок истек во 2 квартале 2023 года;
- плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, текущий платеж за 2 квартал 2023 года;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду: текущий платеж по объектам загрязнения для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме, по передвижным источникам загрязнения за 2 квартал 2023 года;
- плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в июле 2023 года;
- плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за август 2023 года;
- плата за цифровой майнинг за 2 квартал 2023 года;
- единый платеж за июль 2023 года;
- обязательные пенсионные взносы:
- удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в июле 2023 года;
- уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющих СНР на основе патента), КФХ, ЛЧП из полученных доходов в июле 2023 года;
- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в июле 2023 года;
- уплачиваемые самостоятельно физическими лицами, постоянно проживающими на территории РК, по полученным в июле 2023 года доходам:
· по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;
· от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;
- обязательные профессиональные пенсионные взносы, исчисленные по доходам, выплаченным работникам в июле 2023 года;
- социальные отчисления за июль 2023 года;
- отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в июле 2023 года;
- взносы на ОСМС:
- удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в июле 2023 года;
- уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющих СНР на основе патента), ЛЧП от объекта исчисления взносов за июль 2023 года;
- уплачиваемые самостоятельными плательщиками от объекта исчисления взносов за июль 2023 года.