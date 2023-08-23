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Законодательство РК

Срок уплаты налогов и ряда платежей истекает 24 и 25 августа

истекает срок уплаты налогов и платежей 24 и 25 августа Фото: pexels
В Казахстане 24 и 25 августа истекает срок уплаты налогов и платежей за второй квартал и первое полугодие 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Так, в ИС "Параграф" напомнили, что 24 августа истекает срок уплаты следующих налогов и платежей:

  • ИПН с доходов, выплаченных в июле 2023 года:

- предоставленного иностранного персонала нерезидентом, деятельность которого не образует постоянного учреждения в РК (доходы по п. 7 ст. 655 Налогового кодекса);

- иностранцев и лиц без гражданства, направленных в РК юридическим лицом-нерезидентом, не зарегистрированным в качестве налогоплательщика РК (доходы по п. 1 ст. 656 НК);

  • НДС по ликвидационной декларации при снятии с регистрационного учета по НДС в июле 2023 года.

Вместе с тем не позднее 25 августа 2023 года необходимо уплатить:

  • КПН, авансовые платежи за август 2023 года;
  • КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в июле 2023 года;
  • ИПН, удержанный у источника выплаты:

- с доходов, выплаченных в июле 2023 года (доходы по пп. 1-12 и 17 ст. 321 НК);

- с доходов физлиц-нерезидентов из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст.650 НК);

  • КПН, удержанный у источника выплаты:

- с доходов нерезидента, начисленных и выплаченных, а также начисленных в пределах суммы выплаченной предоплаты в июле 2023 года (доходы по п.1 ст. 645 НК);

- с доходов нерезидента из источников в Республике Казахстан от прироста стоимости (доходы по п. 1 ст. 650 НК);

  • ИПН с доходов, выплаченных в июле 2023 года:

- физических лиц-нерезидентов из источников в РК, в том числе с доходов от деятельности в РК по трудовому договору (соглашению, контракту), заключенному с резидентом или нерезидентом, являющимся работодателем (доходы по п.3 ст. 655 НК);

  • ИПН с доходов ИП, применяющего специальный налоговый режим с использованием СМП, за июль 2023 года;
  • КПН, ИПН, указанные в декларации для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога, за 2 квартал 2023 года;
  • НДС за 2 квартал 2023 года;
  • рентный налог на экспорт за 2 квартал 2023 года;
  • платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП за 2 квартал 2023 года;
  • налог на добычу полезных ископаемых за 2 квартал 2023 года;
  • роялти, бонус добычи, доля РК по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции за 1 квартал 2023 года;
  • текущие платежи получателя от имени государства в счет уплаты налогов в натуральной форме за 2 квартал 2023 года;
  • социальный налог за июль 2023 года;
  • земельный налог, текущий платеж;
  • налог на имущество, текущий платеж;
  • налог на игорный бизнес за 2 квартал 2023 года;
  • КПН (ИПН) в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов по упрощенной декларации за 1 полугодие 2023 года;
  • социальный налог в размере 1/2 от исчисленной суммы налогов за минусом суммы социальных отчислений по упрощенной декларации за 1 полугодие 2023 года;

Плата за пользование земельными участками:

- текущий платеж;

- физическим лицом по земельным участкам, полученным в возмездное землепользование и не используемым в предпринимательской деятельности, в случае заключения договора временного возмездного землепользования в июле 2023 года;

- при истечении срока действия договора временного возмездного землепользования или его расторжении в июле 2023 года;

- сумма платы недропользователей за фактический период действия лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, если ее срок истек во 2 квартале 2023 года;

  • плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников, текущий платеж за 2 квартал 2023 года;
  • плата за негативное воздействие на окружающую среду: текущий платеж по объектам загрязнения для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме, по передвижным источникам загрязнения за 2 квартал 2023 года;
  • плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в июле 2023 года;
  • плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за август 2023 года;
  • плата за цифровой майнинг за 2 квартал 2023 года;
  • единый платеж за июль 2023 года;
  • обязательные пенсионные взносы:

- удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в июле 2023 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющих СНР на основе патента), КФХ, ЛЧП из полученных доходов в июле 2023 года;

- уплачиваемые страховой организацией при осуществлении страховой выплаты в июле 2023 года;

- уплачиваемые самостоятельно физическими лицами, постоянно проживающими на территории РК, по полученным в июле 2023 года доходам:

· по договорам ГПХ, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), заключенным с физическими лицами, не являющимися налоговыми агентами;

· от работы в представительствах международных организаций в РК, дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств, аккредитованных в РК;

- удержанные из доходов, выплаченных работникам и физлицам по договорам ГПХ в июле 2023 года;

- уплачиваемые в свою пользу ИП (кроме ИП, применяющих СНР на основе патента), ЛЧП от объекта исчисления взносов за июль 2023 года;

- уплачиваемые самостоятельными плательщиками от объекта исчисления взносов за июль 2023 года.

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