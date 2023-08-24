Чем чреват кризис недвижимости в Китае для Казахстана

Кризис недвижимости в Китае начал набирать обороты на прошлой неделе, после негативных новостей о крупном местном застройщике. Как эта ситуация может отразиться на казахстанском рынке, выяснял Zakon.kz.

На минувшей неделе на фоне усиления кризиса недвижимости в Поднебесной гигант недвижимости – китайская компания China Evergrande подала заявку на защиту от банкротства в США.

Это позволит компании с крупной задолженностью защитить свои активы в США, пока она работает над многомиллиардной сделкой с кредиторами. Долги Evergrande принадлежат в основном западным инвесторам, поэтому заявка была подана в США.

Такой шаг компании вызван тем, что проблемы на рынке недвижимости Китая усиливают опасения по поводу будущего второй по величине экономики мира. Помимо Evergrande на грани дефолта оказался китайский застройщик Country Garden. Недавно было заявлено, что в сентябре компанию исключат из гонконгского индекса Hang Seng.

Отметим, что Evergrande объявила дефолт по долгам еще в 2021 году, что вызвало шок на мировых финансовых рынках. В частности, компания объявила дефолт по выплате процентов по облигациям.

Возможные последствия

По мнению президента Ассоциации застройщиков Казахстана Виктора Микрюкова, говорить о прямом влиянии этой ситуации на строительный рынок Казахстана на данный момент достаточно сложно. Однако, возможно с определенными допущениями выстроить ряд предположений, касающихся влияния этого глобального дефолта на рынок Казахстана.

"Ассоциация на сегодняшний день не владеет информацией относительно каких-либо связей между местными застройщиками и данной компанией. Если и имеются какие-либо отдельные договоренности между нашими компаниями и Evergrande, то такая информация не распространяется в публичном поле". Виктор Микрюков

По мнению эксперта, в случае падения крупного застройщика Китая, это потенциально может сказаться на снижении спроса на производимые китайской обрабатывающей отраслью строительные материалы.

"Их невостребованность приведет поставщиков на иные рынки, в том числе на рынок Казахстана, с относительно дешевым предложением. Такая ситуация, предполагается, будет способствовать снижению расходов застройщиков при закупе материалов. В то же время, может негативно сказаться на снижении объемов продаж отечественных производителей, которые не будут выдерживать конкуренции с ценами китайских производителей". Виктор Микрюков

Глава ассоциации подчеркнул, что подобные последствия, скорее всего, будут иметь место лишь в долгосрочной перспективе, сейчас же говорить об этом достаточно преждевременно. На текущий момент можно лишь наблюдать за дальнейшим развитием ситуации.

При этом, кроме удешевления предложения на строительные материалы, других аспектов влияния, таких как смещение спроса в соседние регионы, нет. Эксперт полагает, что лишь с развитием ситуации можно будет делать более точные прогнозы.

Глобальные проблемы у Китая есть

Однако уже существуют предположения о том, что проблемы в Китае, а точнее дефляция, которая была зафиксирована в июле, способна перерасти в глобальную проблему.

По оценкам экономистов компании Pimco, ухудшение экономических показателей Пекина стало совершенно очевидным в последние месяцы, а июльские данные в целом не оправдали ожиданий.

Общий индекс потребительских цен Китая в июле упал на 0,3% в годовом исчислении, впервые за два года зарегистрировав дефляцию, что представляет собой проблему, противоположную той, с которой сталкиваются крупные центральные банки на Западе.

"Устойчивая дефляция в Китае, вероятно, распространится на развитые рынки, поскольку более слабый юань и повышенное соотношение запасов к продажам снижают стоимость китайских товаров за рубежом". Экономисты Pimco

По словам управляющего директора Pimco Тиффани Уилдинг, экономическая слабость Китая и падение цен, особенно китайских производителей, может перекинуться на мировые рынки. Но, в краткосрочной перспективе это хорошая новость для борьбы западных центральных банков с повышенной инфляцией.

Итак, то что Китай сталкивается с серьезными экономическими проблемами, на фоне длительного долгового кризиса в секторе недвижимости, сегодня вполне очевидно. И на данный момент, вероятно, что возможное банкротство Evergrande, все же способно отразиться на западных кредиторах компании.