Курсы валют на выходные дни: 25 и 26 ноября
Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 462,80 тенге, поднявшись на 1,70 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро поднялся до 503,72 тенге (+0,22).
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 5,2 тенге (-0,03).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 64,86 тенге (+0,43).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460,5-462,9 тенге, евро – по 501-504,5 тенге, российские рубли – по 5,13-5,27 тенге.
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