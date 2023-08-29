Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 августа

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 29 августа 2023 года (на 11:10 времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 464,05 тенге, евро – 501,45 тенге, рубля – 4,87 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 465 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 503 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,9 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 461 тенге тенге, продажи – 464,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 503 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,95 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 464,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 503 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 4,83 тенге. Читайте также Коллекторским агентствам расширят список документов заемщиков, подлежащих хранению Кому теперь дадут кредиты: Минсельхоз РК разработал новые правила для АПК Курс доллара снова вырос на торгах 28 августа

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