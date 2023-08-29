Курсы валют в обменниках Казахстана на 29 августа
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 464,05 тенге, евро – 501,45 тенге, рубля – 4,87 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 465 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 497 тенге, продажи – 503 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,9 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 461 тенге тенге, продажи – 464,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 498 тенге, продажи – 503 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,75 тенге, продажи – 4,95 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 464,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 496 тенге, продажи – 503 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,8 тенге, продажи – 4,83 тенге.