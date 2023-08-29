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Законодательство РК

Что изменилось при возврате НДС в 2023 году

Что изменилось при возврате НДС в 2023 году Фото: freepik
В Комитете государственных доходов МФ РК рассказали, какие изменения внесены в правила возврата НДС в 2023 году, а также о подготовке новых поправок, сообщает Zakon.kz.

Так, в рамках улучшения налогового администрирования с 1 января 2023 года сокращены сроки возврата превышения НДС не постоянным экспортерам со 155 календарных дней до 75 пяти рабочих дней.

"Кроме того, в целях стимулирования обрабатывающей промышленности в статью 434 Налогового кодекса внесены поправки в части возврата превышения НДС, производителям товаров собственного производства обрабатывающей промышленности при соответствии условиям постоянной и непостоянной реализации с уточнением суммы возврата превышения НДС", - отметили в КГД.

Вместе с тем в марте этого года согласно изменениями и дополнениями в Налоговый кодекс и предложениями Ассоциации налогоплательщиков Казахстана (АНК) и НПП "Атамекен" внесены следующие изменения и дополнения в правила возврата НДС:

  • в части сокращения срока возврата превышения НДС со 155 календарных дней до 75 рабочих дней;
  • в части уточнения применения упрощенного порядка возврата превышения НДС по экспортерам сырья и производителям товаров собственного производства, состоящим на налоговом мониторинге, а также применения условий конвертации на основании заключения Национального банка или БВУ, для целей возврата НДС;
  • дополнения для экспортеров, контрагентами которых осуществляются услуги ЖД транспорта в части прекращения формирования отчета "Пирамида", включены дополнительные основания, не учитывающие нарушения (при занижении суммы НДС не превышающее 10 МРП (34 500 тенге в 2023 г.), по "Пирамиде" при расхождениях между ФНО и ЭСФ не превышающее 10 МРП, при применении отсрочки, рассрочки по уплате НДС, при нарушения с низкой степенью риска, неподтвержденные нарушения у экспедитора и комиссионера, при устранении поставщиками нарушений в цепочке поставки товаров);
  • в части уточнения видов расхождений, выявленных по отчету "Пирамида", по которым подтверждение достоверности суммы превышения НДС производится без учета данных нарушений, а также фактов по прекращенным делам по нереабилитирующим основаниям по ст. 245 Уголовного кодекса РК;
  • в части исключения субъектов, реализующих ГСМ, осуществляемой аэропортами, при заправке воздушных судов иностранных авиакомпаний, выполняющих международные полеты, из категории непосредственных поставщиков по которым не учитываются нарушения отчета "Пирамида", в целях приведение в соответствие с п.12 ст.152 Налогового кодекса;
  • в части предоставления права налогоплательщику самостоятельного выбора критерия, для применения УПВ в соответствии со ст. 434 Налогового кодекса.

Как отметили в Комитете госдоходов, также совместно с АНК, НПП "Атамекен" и бизнес-сообществом обсуждены дополнительные вопросы по внесению изменений в Правила возврата превышения НДС в рамках Рабочей группы по выработке предложений по совершенствованию мер налогового и таможенного администрирования.

По результатам обсуждения с учетом предложений бизнес-сообщества подготовлен ряд улучшающих поправок для бизнеса, в том числе в части определения суммы превышения НДС, подлежащей подтверждению при цикличности нарушений, сокращения сроков и условий формирования отчета "Пирамида".

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Лариса Черненко
Комитет государственных доходов
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