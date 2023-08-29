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Законодательство РК

В Казахстане разрабатывают законопроект по дебюрократизации в сфере противодействия отмыванию доходов

В Казахстане разрабатывают законопроект по дебюрократизации в сфере легализации доходов Фото: Zakon.kz
Разработан консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дебюрократизации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

В документе, подготовленном Агентством по финансовому мониторингу, отмечается, что в стране существует излишняя (чрезмерная) законодательная регламентация норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Также говорится, что в законах присутствуют детализирующие нормы, отсутствуют цели, задачи и принципы. Для внесения каких-либо поправок в указанные нормы необходима разработка соответствующего проекта закона, которая занимает длительное время.

В связи с чем предлагается с учетом международного опыта, перенести в подзаконные акты детализирующие нормы законов, в том числе функции и компетенции, обеспечивающие реализацию основных задач, а также связанные с внутренними процедурами деятельности государственных органов, их взаимодействиями между собой, направленные на детализацию и реализацию основных положений законов.

В целом законопроект направлен на создание необходимых законодательных правовых основ для повышения эффективности работы государственного органа в совершенствовании законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Предполагается, что законопроект будет рассмотрен в парламенте в декабре этого года. А в течение 2024 года после внесения соответствующих изменений в законодательные акты будут внесены поправки в подзаконные акты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 сентября.

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