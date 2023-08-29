В Казахстане разрабатывают законопроект по дебюрократизации в сфере противодействия отмыванию доходов
В документе, подготовленном Агентством по финансовому мониторингу, отмечается, что в стране существует излишняя (чрезмерная) законодательная регламентация норм в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Также говорится, что в законах присутствуют детализирующие нормы, отсутствуют цели, задачи и принципы. Для внесения каких-либо поправок в указанные нормы необходима разработка соответствующего проекта закона, которая занимает длительное время.
В связи с чем предлагается с учетом международного опыта, перенести в подзаконные акты детализирующие нормы законов, в том числе функции и компетенции, обеспечивающие реализацию основных задач, а также связанные с внутренними процедурами деятельности государственных органов, их взаимодействиями между собой, направленные на детализацию и реализацию основных положений законов.
В целом законопроект направлен на создание необходимых законодательных правовых основ для повышения эффективности работы государственного органа в совершенствовании законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Предполагается, что законопроект будет рассмотрен в парламенте в декабре этого года. А в течение 2024 года после внесения соответствующих изменений в законодательные акты будут внесены поправки в подзаконные акты в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 сентября.