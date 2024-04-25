В Казахстане разработали законопроект, усиливающий борьбу с нелегальными доходами

Фото: Zakon.kz

Агентство по финансовому мониторингу разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщает Zakon.kz.

Проект закона включает в себя несколько блоков предложений к законодательным поправкам. В частности, предусматривается: регулирование деятельности ювелиров и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства РК;

установление обязанности для субъектов финансового мониторинга по запросу АФМ предоставлять информацию, касающуюся не только операций, но и иных сведений;

обязательство субъектов финансового мониторинга регистрироваться на сайте websfm.kz (в личном кабинете) вне зависимости наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;

увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций;

исключение сделок реализации аффинированного золота в Нацбанке и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов;

установление порога по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме;

урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров;

введение новых субъектов финансового мониторинга: государственная корпорация "Правительство для граждан", операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных бирж, клиринговые центры фондовых бирж, комиссионные магазины.

ежегодное формирование и представление президенту Казахстана Национального доклада о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

ужесточение контроля за расхождение заявленной и фактической деятельности некоммерческих организаций, в том числе контроль за целевым использованием оказанной помощи. Проект закона разработан в соответствии с Концепцией развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы. В целом, законопроект предусматривает 104 поправки в следующие НПА: Уголовно-процессуальный кодекс РК;

Предпринимательский кодекс РК;

закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";

закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности";

закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях";

закон "О транспорте в Республике Казахстан";

закон "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств";

закон "О нотариате";

закон "Об игорном бизнесе";

закон "О некоммерческих организациях". Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 мая. Читайте также В Казахстане изменится порядок проведения капитального ремонта МЖД Резонансное дело о смертельном ДТП с автобусом в Алматы – трансляция 25 апреля Токаев внес изменения в порядок формирования и состав Комиссии по правам человека

Следите за новостями zakon.kz в: