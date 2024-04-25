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Законодательство РК

В Казахстане разработали законопроект, усиливающий борьбу с нелегальными доходами

В Казахстане разработали законопроект, усиливающий борьбу с нелегальными доходами, фото - Новости Zakon.kz от 25.04.2024 12:09 Фото: Zakon.kz
Агентство по финансовому мониторингу разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщает Zakon.kz.

Проект закона включает в себя несколько блоков предложений к законодательным поправкам.

В частности, предусматривается:

  • регулирование деятельности ювелиров и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства РК;
  • установление обязанности для субъектов финансового мониторинга по запросу АФМ предоставлять информацию, касающуюся не только операций, но и иных сведений;
  • обязательство субъектов финансового мониторинга регистрироваться на сайте websfm.kz (в личном кабинете) вне зависимости наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
  • увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций;
  • исключение сделок реализации аффинированного золота в Нацбанке и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов;
  • установление порога по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме;
  • урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров;
  • введение новых субъектов финансового мониторинга: государственная корпорация "Правительство для граждан", операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных бирж, клиринговые центры фондовых бирж, комиссионные магазины.
  • ежегодное формирование и представление президенту Казахстана Национального доклада о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • ужесточение контроля за расхождение заявленной и фактической деятельности некоммерческих организаций, в том числе контроль за целевым использованием оказанной помощи.

Проект закона разработан в соответствии с Концепцией развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы.

В целом, законопроект предусматривает 104 поправки в следующие НПА:

  • Уголовно-процессуальный кодекс РК;
  • Предпринимательский кодекс РК;
  • закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
  • закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности";
  • закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях";
  • закон "О транспорте в Республике Казахстан";
  • закон "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств";
  • закон "О нотариате";
  • закон "Об игорном бизнесе";
  • закон "О некоммерческих организациях".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 мая.

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