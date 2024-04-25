В Казахстане разработали законопроект, усиливающий борьбу с нелегальными доходами
Фото: Zakon.kz
Агентство по финансовому мониторингу разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщает Zakon.kz.
Проект закона включает в себя несколько блоков предложений к законодательным поправкам.
В частности, предусматривается:
- регулирование деятельности ювелиров и контроля за деятельностью своих членов в части соблюдения ими требований законодательства РК;
- установление обязанности для субъектов финансового мониторинга по запросу АФМ предоставлять информацию, касающуюся не только операций, но и иных сведений;
- обязательство субъектов финансового мониторинга регистрироваться на сайте websfm.kz (в личном кабинете) вне зависимости наличия сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
- увеличение пороговой суммы для недропользователей и уменьшение пороговой суммы для ювелирных организаций;
- исключение сделок реализации аффинированного золота в Нацбанке и сделок по покупке эталонных образцов драгоценных металлов;
- установление порога по операциям с деньгами и иным имуществом, осуществляемым клиентом по договору финансового лизинга в наличной или безналичной форме;
- урегулирование уведомительного порядка о начале и прекращении деятельности бухгалтерских организаций, профессиональных бухгалтеров;
- введение новых субъектов финансового мониторинга: государственная корпорация "Правительство для граждан", операторы сотовой связи, клиринговые центры товарных бирж, клиринговые центры фондовых бирж, комиссионные магазины.
- ежегодное формирование и представление президенту Казахстана Национального доклада о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- ужесточение контроля за расхождение заявленной и фактической деятельности некоммерческих организаций, в том числе контроль за целевым использованием оказанной помощи.
Проект закона разработан в соответствии с Концепцией развития финансового мониторинга на 2022-2026 годы.
В целом, законопроект предусматривает 104 поправки в следующие НПА:
- Уголовно-процессуальный кодекс РК;
- Предпринимательский кодекс РК;
- закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
- закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности";
- закон "О драгоценных металлах и драгоценных камнях";
- закон "О транспорте в Республике Казахстан";
- закон "О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств";
- закон "О нотариате";
- закон "Об игорном бизнесе";
- закон "О некоммерческих организациях".
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 20 мая.
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