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Стали известны предельные ставки по депозитам в тенге на сентябрь-октябрь

Стали известны предельные ставки по депозитам на сентябрь-октябрь Фото: pixabay
Казахстанский фонд гарантирования депозитов утвердил предельные ставки по депозитам в тенге на сентябрь-октябрь 2023 года, сообщает Zakon.kz.

31 августа Казахстанский фонд гарантирования депозитов опубликовал таблицу, в которой обозначил предельные ставки по депозитам в тенге на следующие два месяца. Для несрочных депозитов ставки установлены на уровне 16%. По срочным вкладам максимальный процент – 17,3%, по сберегательным – 18,3%.

Проценты по депозитам на сентябрь-октябрь

Инфографика kdif.kz

В КФГД подчеркнули, что банки второго уровня самостоятельно устанавливают ставки вознаграждения по своим депозитам.

"Банки в зависимости от своих потребностей в ликвидности, а также в соответствии с внутренней оценкой финансовой и экономической ситуации вправе утверждать иные размеры по своим депозитным продуктам, которые могут существенно отличаться от установленных КФГД предельных ставок вознаграждения", – напомнили в фонде.

Сравнить новые предельные ставки с теми, которые действовали ранее, можно здесь.

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