Ставки по некоторым депозитам вырастут в Казахстане

В Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД) объявили о повышении предельной ставки по некоторым валютным вкладам с 1 октября 2026 года в рамках либерализации регулирования ставок по депозитам физических лиц, сообщает Zakon.kz.

На данном этапе, как уточнили в фонде, изменения коснутся только сберегательных вкладов со сроком свыше 12 месяцев.

"С 1 октября предельная ставка по таким вкладам повышается с 1% до 2,5% годовых. Новые предельные ставки вознаграждения могут распространяться только на вклады, которые будут открыты или пролонгированы после 1 октября 2026 года", – сообщили в пресс-службе КФГД сегодня, 28 сентября.

В фонде подчеркнули, что предельные ставки являются рекомендуемой верхней границей для определения ставок вознаграждения по депозитам в иностранной валюте. При этом гражданам объяснили, что банки самостоятельно принимают решение об уровне ставок вознаграждения, предлагаемых ими по своим депозитным продуктам.

"На данном этапе предельные ставки по срочным, несрочным вкладам на любой срок, а также по сберегательным депозитам сроком 12 месяцев и менее остаются неизменными – 1%". Пресс-служба КФГД

Данное решение, как пояснил в фонде, стало возможным благодаря успеху политики Национального банка Казахстана (НБК) по дедолларизации депозитного рынка.

Уровень долларизации сократился с 80% в 2015 году до 19,2% по состоянию на 1 сентября 2026 года. Одновременно с этим позитивная макроэкономическая конъюнктура и наблюдаемая почти в течение года тенденция к укреплению тенге позволили НБРК совместно с КФГД продолжить реформы на валютном рынке и приступить к поэтапной либерализации действующих подходов к регулированию ставок по депозитам в иностранной валюте.

Также сообщается, что максимальная гарантия КФГД по депозитам физических лиц в иностранной валюте остается неизменной.

Казахстанцам напомнили, что КФГД обеспечивает законодательную защиту сбережений каждого казахстанского вкладчика в каждом банке:

до 20 млн тенге – по сберегательным вкладам в тенге, включая вознаграждение (депозиты без досрочного снятия);

– по сберегательным вкладам в тенге, включая вознаграждение (депозиты без досрочного снятия); до 10 млн тенге – по другим вкладам в тенге, включая вознаграждение, а также по текущим счетам и платежным картам в тенге;

– по другим вкладам в тенге, включая вознаграждение, а также по текущим счетам и платежным картам в тенге; до 5 млн тенге – по любым вкладам, картам и счетам в долларах, евро или другой иностранной валюте, включая вознаграждение.

Фонд осуществляет регулирование ставок вознаграждения по депозитам физических лиц для стимулирования конкуренции среди банков, предупреждения накопления системных рисков в банковском секторе и в целях обеспечения финансовой стабильности.

Вместе с тем в КФГД добавили, что в данный момент в системе гарантирования депозитов участвует 20 банков.

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