Перезагрузка финансовой системы является логическим продолжением конституционных реформ – эксперт

Президент РК выступил с ежегодным Посланием, где большой блок был посвящен перезагрузке финансовой системы. Как отметил в интервью Zakon.kz член Общественной палаты Мажилиса парламента РК Ерлан Смайлов, это правильное решение, ведь о чем бы мы не говорили, мы всегда говорим о деньгах.

– Выступая с ежегодным Посланием, президент Касым-Жомарт Токаев не раз отмечал, что следует рассмотреть возможность более справедливого перераспределения прибыли, полученной от дохода ценных бумаг, с учетом интересов государства. По сути, поднятые вопросы говорят о том, как глава государства оценивает деятельность банковской системы и финансовой системы страны в целом.

– Сегодняшнее предложение президента по распределению доходов от ценных бумаг имеет свою основную логику и является логическим продолжением тех конституционных изменений, которые проводились в прошлом году. Ведь многие из них затрагивают вопрос более справедливого распределения национального дохода в пользу населения.

Я в целом вообще поддерживаю курс на справедливое распределение национального дохода. Конечно, здесь прежде всего нужно все скрупулезно и внимательно считать. И здесь не должно быть каких-то резких действий: все-таки финансовый сектор очень чувствительный к разного рода инициативам. Поэтому все шаги должны быть выверены, но в целом логика абсолютно верная.

Экономика для экономики – это абсурдно. Важен выхлоп, и президент об этом говорил. Экономика важна именно с точки зрения решения социальных вопросов населения, повышения качества жизни казахстанцев.

Поэтому в общем контексте если рассматривать, необходимо масштабно перегрузить финансовую систему страны и переориентировать ее на новую экономическую модель, которая служила бы развитию и стимулированию реального сектора экономики, промышленных предприятий, которые бы производили продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Инициативы, озвученные президентом, правильны.

– Полагаете, решение этих инициатив даст положительный эффект? Возьмем, к примеру, повышение минимальной заработной платы (МЗП).

– То, что касается минимальной заработной платы, я поднимал, еще будучи депутатом мажилиса VII созыва. Тогда мы отрабатывали его совместно с профсоюзами. Осенью прошлого года в правительстве начали разрабатывать методику по расчету минимальной заработной платы. Но, знаете, в любом случае для людей, которые зарабатывают 60-70 тысяч тенге, повышение минимальной заработной платы – хорошее подспорье для решения ежедневных финансовых вопросов. Поэтому сам по себе этот шаг можно приветствовать, все-таки он идет на увеличение. А мы не понаслышке знаем, как растут цены на продукты питания и услуги. Но здесь для правительства очень много работы, здесь нужна методологическая основа.

– Да, но повышение минимальной заработной платы имеет мультипликативный эффект. Поднимают МЗП, затем поднимаются другие заработные платы, и как следствие растут цены и поднимаются тарифы.

– Затраты-то на оборудование, на комплектующие, заработные платы выросли. А инфраструктурные кризисы, которые были в Риддере и Экибастузе, наглядно показали необходимость повышения тарифов именно с точки зрения инвестиций в инфраструктуру. Здесь главный вопрос в том, насколько эффективно были потрачены деньги, ведь были инвестиционные тарифы и прочие вливания, и второй – насколько хорошо сейчас поднимутся тарифы. Это вынужденная мера. Но это должно быть экономически аргументировано. И самое важное, чтобы эти средства были правильно потрачены, а не на какие-нибудь низкокачественные трубы или не то оборудование. Все это говорит о том, что в данном вопросе главное, чтобы принимаемые меры дали реальный эффект, и был четкий контроль за расходованием средств, реально были решены инфраструктурные проекты городов, моногородов, городов областного значения, областных центров.

– По словам президента, актуален и вопрос о доходах от размещения ликвидности в государственные ценные бумаги. Тут вопрос в диверсификации портфеля или в чем-то ином?

– Да, здесь вопрос в том, чтобы портфель был диверсифицированный и часть этих денег работала на нас и на нашу экономику. Зачем нам вкладывать средства в рисковые операции или развивать экономику других стран? И если говорится о том, что средства, которые возвращаются, должны работать на экономику страны, то это в целом укладывается в парадигму распределения более справедливого национального дохода.

Опять же, здесь ключевой вопрос в том, чтобы эти средства действительно были инвестированы для получения хорошего и безрискового дохода, а затем правильно и разумно потрачены: чтобы были созданы реальные рабочие места, инфраструктурные проекты реализованы и пр. Когда вложенные активы и полученные доходы работают на нашу экономику, а не выводятся из страны – это правильно. Поэтому и идет возврат денежных средств, активов, которые не вовлечены в оборот или неэффективно вовлечены в оборот.

– Глава государства отметил, что нужно мотивировать банки активно участвовать в корпоративном кредитовании, а также то, что на фоне снижения кредитования реального сектора фокус деятельности банков сместился на предоставление потребительских займов. Почему это правильно? Насколько я знаю, финорганизации предпочитают безрисковое кредитование.

– Банки больше должны участвовать в корпоративном кредитовании. Вообще в целом, те задачи, которые обозначили, правильные. Ведь деньги – это кровь в экономике страны, как в живом организме. И поэтому очень важно, чтобы денег было достаточное количество, и поступали они во все сферы экономики. Поэтому президент говорил о разных источниках, для того чтобы эти проекты реализовать.

Как говорил Никколо Макиавелли: "О чем бы мы не говорили, мы всегда говорим о деньгах". Можно придумать кучу прорывных проектов, но без денег реализовать их невозможно, и следующий шаг – улучшение качества жизни людей – реализован не будет. И в этом плане высказывание президента о том, что банки надо стимулировать к более активному участию в развитии бизнеса и экономики, это, безусловно, тоже очень важный шаг.

Что касается смещения фокуса в потребительское кредитование, то здесь надо четко понимать, что потребительское кредитование растет не от того, что люди финансово безграмотны, а от того, что выхода другого нет. Я думаю, что со временем решение проблем низких доходов органично приведет к тому, что потребительское кредитование будет сужаться.

Мы – ряд депутатов, экономистов, политологов и социологов – проводили исследование и год назад его презентовали, в Парламенте в том числе. Так вот у нас до трети работающего населения позиционирует себя как "работающие бедные". Это люди, которые имеют квалификацию, постоянную работу, но при этом получают достаточно низкие доходы. Эта новая экономическая модель, о которой говорит президент, как раз и направлена на то, чтобы увеличить доход и качество жизни населения.