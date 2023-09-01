Азат Перуашев: О ряде важных финансовых направлений в Послании президента

Президент Касым-Жомарт выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. В комментариях Zakon.kz депутат Мажилиса Парламента РК, председатель ДПК "Ак жол" Азат Перуашев рассказал о своем понимании ряда важных финансовых направлений в Послании президента.

Сегодня в своем выступлении президент Токаев очень много говорил о необходимости пересмотра кредитования реального сектора экономики банками, о кредитовании МСБ. Во многом это давно наболевшие вопросы для бизнеса, отметил мажилисмен Азат Перуашев.

"То, что глава государства вынужден их поднимать и давать такие поручения, говорит о недоработках со стороны Нацбанка и АРРФР. Я лично это так расцениваю. У наших банков в последние годы произошел переход объемов кредитования в потребительское кредитование, около 57-58% выдается под потребительские кредиты, но при этом сокращается финансирование бизнеса, производителя товаров и услуг. А согласно экономическим законам, денежная масса должна соответствовать товарной массе. И если происходит перекос, то это приводит к инфляции". Азат Перуашев

По словам политика, одной из причин повышения инфляции в стране является то, что у нас потребляют больше, чем производят.

"В итоге мы на кредиты, которые выдают банки во многом за счет государственных ресурсов, финансируем зарубежных товаропроизводителей, вместо того чтобы поддержать своих". Азат Перуашев

Еще один момент, на который обратил внимание президент, – доходы, полученные финорганизациями по нотам Нацбанка.

"Актуален и вопрос с огромными доходами финорганизаций от размещения ликвидности в государственных ценных бумагах, так называемых нотах, которые при этом не облагаются налогами". Касым-Жомарт Токаев

Как считает Азат Перуашев, тот факт, что президент озвучил этот вопрос, показывает, что здесь необходимо менять весь подход работы банков второго уровня.

"Система до сих пор была такая: банки второго уровня получают от государства деньги на развитие системы кредитования, на эти деньги они приобретают ноты Нацбанка, причем, по базовой ставке. Эти доходы у них не облагаются налогом. В итоге получается так, что банкам стало выгоднее не кредитовать экономику, а полученные от государства деньги на развитие экономики отдавать тому же Нацбанку и получать от этого доходы. И чем больше Нацбанк повышает базовую ставку, тем больше банки получают доход, не вливая деньги в экономику и, по сути, никак в развитии экономики не участвуя. Поэтому то, что президент поручил, это здорово, это важно". Азат Перуашев

Мажилисмен подчеркнул, что глава государства не предлагает запретить, он предлагает найти решение в рамках пруденциальных норм.

"Он правильно поставил вопрос о том, что финорганизации получают доход от размещения ликвидности в государственных ценных бумагах, которые при этом не облагаются налогами, значит, их надо облагать налогами. Я с этим абсолютно согласен. По-хорошему деньги, получаемые от государства, не должны направляться на ноты Нацбанка. БВУ это может делать, только имея свободные, полученные с рынка средства". Азат Перуашев

Политик также отметил, что глава государства заострил внимание на высокой концентрации в банковской системе. В частности, Касым-Жомарт Токаев заметил, что из действующего в стране 21 банка корпоративным кредитованием, то есть финансированием экономических проектов, занимаются лишь несколько крупных банков. И в этой связи президент предложил привлечь в страну еще три зарубежных банка.

"Я напомню, что по итогам прошлого года у нас около шести банков контролируют более половины всех активов всей банковской системы. Мы не раз делали запросы с предложением о разработке программы либерализации экономики, включающей принудительное дробление ведущих банков. Но президент в своем выступлении предлагает более консервативное решение, не прибегая к чрезвычайным мерам. Он предлагает более реалистичное предложение об усилении конкурентной роли на рынке через привлечение зарубежных банков. Вообще, я считаю, что сегодняшние замечания и поручения президента – это большой такой булыжник в адрес Нацбанка РК". Азат Перуашев

По мнению депутата Мажилиса, все эти предложения и поручения, озвученные президентом в Послании народу Казахстана, пойдут на пользу банковской системе в частности и в целом всей финансовой системе Казахстана.