Финансы

В Казахстане замедляются темпы инфляции

Фото: Zakon.kz
В апреле 2026 года месячная инфляция составила 0,8%. Цены на продовольственные товары повысились на 0,7%, непродовольственные товары и платные услуги – по 0,9%, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенной Бюро национальной статистики информации, среди продовольственных товаров цены на бананы и апельсины снизились на 3%, зелень и фасоль – по 0,6%, зефир – на 0,5%, курагу – на 0,4%.

Виноград подорожал на 5,6%, масло сливочное и карамель – по 1,2%, картофель – на 0,8%, творог – на 0,6%, рулеты, кексы – на 0,4% лимон и чечевица – по 0,3%.

Из непродовольственных товаров стиральные машины подешевели на 1,2%, парацетамол – на 0,8%, раствор для контактных линз – на 0,7%, блендер – на 0,6%, телевизоры – на 0,4%. Повышение цен наблюдается на наручные часы на 4%, цемент – на 2,4%, товары личной гигиены – на 1,5%, моющие и чистящие средства – на 0,7%.

В сфере платных услуг медицинское страхование туристов подешевело на 1,9%. Клининговые услуги подорожали на 0,8%, услуги косметолога – на 0,7%, ремонт компьютеров, ноутбуков – на 0,3%.

"В годовом исчислении инфляция в апреле 2026 года составила 10,6% и замедлилась по сравнению с мартом на 0,4 процентных пункта. Цены на непродовольственные товары повысились на 11,7%, продовольственные товары – на 11,3%, платные услуги – на 8,9%", – сообщили в бюро 4 мая 2026 года.

В годовом выражении капуста подешевела на 24,4%, чеснок – на 7,8%, свекла – на 4,7%, бананы – на 1,7%. Груши подорожали на 10,8%, мед – на 9,1%, мармелад – на 7,6%, дрожжи – на 7%, сахар-песок – на 4,2%.

За год цены на утюг выросли на 20,7%, зубную пасту – на 14,6%, зарядные устройства – на 6,8%, скатерть – на 6,4%, кухонный нож – на 2,5%.

Юридические услуги подорожали на 10%, услуги связи – на 3,2%.

Ирина Капитанова
