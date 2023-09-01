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Курсы валют на выходные дни: 2 и 3 сентября

торги на бирже Фото: pexels
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 456,58 тенге, снизившись на 2,81 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро также снизился и составил 495,99 тенге (-3,16).

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 4,74 тенге (-0,01).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 62,76 тенге (-0,43).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457,5-461,5 тенге, евро – по 496,5-500,5 тенге, российские рубли – по 4,71-4,91 тенге

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