Курсы валют на выходные дни: 2 и 3 сентября
Фото: pexels
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 456,58 тенге, снизившись на 2,81 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро также снизился и составил 495,99 тенге (-3,16).
Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 4,74 тенге (-0,01).
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 62,76 тенге (-0,43).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 457,5-461,5 тенге, евро – по 496,5-500,5 тенге, российские рубли – по 4,71-4,91 тенге
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