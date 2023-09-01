Курсы валют на выходные дни: 2 и 3 сентября

Фото: pexels

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 456,58 тенге, снизившись на 2,81 тенге, сообщает Zakon.kz.

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