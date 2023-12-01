Курсы валют на выходные дни: 2 и 3 декабря

Фото: Zakon.kz

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 460,37 тенге, поднявшись на 2,13 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро вырос до 502,24 тенге (+0,74). Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,13 тенге (-0,04). Средневзвешенный курс китайского юаня немного на дневных торгах составил 64,32 тенге (-0,08). В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460,7-462,9 тенге, евро – по 503,5-506,5 тенге, российские рубли – по 5,11-5,25 тенге.

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