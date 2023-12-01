Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют на выходные дни: 2 и 3 декабря

торги на бирже Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 460,37 тенге, поднявшись на 2,13 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро вырос до 502,24 тенге (+0,74).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,13 тенге (-0,04).

Средневзвешенный курс китайского юаня немного на дневных торгах составил 64,32 тенге (-0,08).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460,7-462,9 тенге, евро – по 503,5-506,5 тенге, российские рубли – по 5,11-5,25 тенге.

Читайте также

тенге, курс, прогнозы
Прогноз экспертов по курсу тенге на декабрь
Казахстан банки помощь
О помощи банкам из госбюджета высказались в АРРФР
Лариса Черненко
KASE Курс валют
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
прогноз погоды
Казахстанские синоптики составили прогноз погоды на декабрь
Зима по расписанию: морозы до минус 21 градуса придут в Казахстан
Зима по расписанию: резкое похолодание до -21° ожидается в Казахстане
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Правила организации учебного процесса по дистанционному обучению в школах и колледжах утвердили в Казахстане
Дистанционка в школах и колледжах: утверждены правила организации учебного процесса
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: