Курсы валют на выходные дни: 2 и 3 декабря
Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 17:00 средневзвешенный курс доллара составил 460,37 тенге, поднявшись на 2,13 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс евро вырос до 502,24 тенге (+0,74).
Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,13 тенге (-0,04).
Средневзвешенный курс китайского юаня немного на дневных торгах составил 64,32 тенге (-0,08).
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 460,7-462,9 тенге, евро – по 503,5-506,5 тенге, российские рубли – по 5,11-5,25 тенге.
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