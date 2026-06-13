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Политика

Почему Азат Перуашев решил покинуть пост председателя партии "Ак жол"

Азат Перуашев, фото - Новости Zakon.kz от 13.06.2026 14:08 Фото: Telegram/mazhilis_kz
Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Азат Перуашев объяснил, почему решил сложить полномочия председателя Демократической партии "Ак жол", передает корреспондент Zakon.kz.

Сегодня, 13 июня 2026 года, на съезде партии Азат Перуашев поблагодарил "за годы упорной и успешной работы".

"Ваши поздравления с 15-летием председательства в партии стали для меня важным сигналом принятия решения, о котором я задумывался последний год. Любое прогрессивное лидерство, если его периодически не обновлять, превращается в монополию. А монополия не терпит оперативных идей, душит чужие инициативы, превращается в культ лидера... Если человек реально заинтересован в развитии и росте дела, которому он посвятил часть своей жизни, он должен вовремя сказать всем спасибо", – заявил он.

Тем более, как отметил Перуашев, "когда вся страна вступает в новую эпоху не только в политике, но и в экономике, технологиях и мышлении".

"Жизнеспособная политическая организация должна быть готова развиваться вместе со всей нацией. Демпартия "Ак жол" неоднократно доказывала свой иммунитет к идеям и действиям, чуждым нашей культуре и ценностям. Вы знаете про эти случаи. Точно также важна способность партии идти в ногу со временем и воспринимать новые позитивные импульсы", – подчеркнул мажилисмен.

По его словам, "мы не просто стоим на пороге перемен, мы уже находимся в потоке событий, меняющих сегодняшнюю реальность".

"Монополия может мешать этому. А лучшее лекарство против монополии – периодическая сменяемость руководства. Поэтому, чтобы не забронзоветь самому и не сдерживать возможные новые идеи и импульсы, я принял решение сложить полномочия председателя партии", – объяснил Перуашев.

Ранее мы писали, что Азат Перуашев объявил о сложении полномочий председателя партии "Ак жол" и предложил на свое место Данию Еспаеву.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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