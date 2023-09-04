Курс доллара вырос почти на три тенге на торгах 4 сентября
Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 459,52 тенге, поднявшись на 2,94 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 63 тенге (+0,23).
Курс евро установлен Нацбанком в евро – 495,09 тенге, рубля – 4,74 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458,5-461,5 тенге, евро – по 495,5-500 тенге, российские рубли – по 4,69-4,89 тенге.
Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 1 сентября.
Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,24% и составила 88,34 долларов за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь стали дешевле на 0,26%, до 85,33 долларов за баррель.
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