Курс доллара вырос почти на три тенге на торгах 4 сентября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 459,52 тенге, поднявшись на 2,94 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня повысился до 63 тенге (+0,23).

Курс евро установлен Нацбанком в евро – 495,09 тенге, рубля – 4,74 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 458,5-461,5 тенге, евро – по 495,5-500 тенге, российские рубли – по 4,69-4,89 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 1 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures упала на 0,24% и составила 88,34 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь стали дешевле на 0,26%, до 85,33 долларов за баррель.