Финансы

Курс доллара вырос на торгах 2 сентября

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, евро, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, курс евро, курс евро к тенге, повышение курса евро, повышение евро, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 15:42 Фото: Zakon.kz
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 539,55 тенге, поднявшись на 0,95 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 75,44 тенге (-0,0991). Курс евро установлен Нацбанком в 628,31 тенге, рубля – 6,7 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллары в среднем покупают/продают по 536,80 - 541.80 тенге, евро – по 624 - 634 тенге, российские рубли – по 6,63-6,74 тенге.

Между тем мировые цены на нефть на торгах 2 сентября растут.

Так, стоимость декабрьских фьючерсов на Brent выросла на 1,25% за сутки и составила 69,40 долларов за баррель. 

