Триллионы в движении: Нацфонд Казахстана демонстрирует неожиданный рост

Согласно отчету Министерства финансов РК на 1 июня 2025 года, объем средств Нацфонда достиг 33,86 триллиона тенге. За месяц объем увеличился на 800 миллиардов тенге и впервые с начала года показал уверенный рост, сообщает Zakon.kz.

Средства Фонда на начало отчетного периода составляли, согласно данным Минфина, 34 730 106 884 тыс. тенге. За рассматриваемый период общие поступления составили 1 775 303 400,8 тыс. тенге, а использование средств – 2 638 925 501,9 тыс. тенге. Несмотря на существенные изъятия, общая картина указывает на эффективное управление и способность Фонда к наращиванию активов.

Нефтегазовый сектор – драйвер накоплений

Основным источником пополнения Нацфонда традиционно остаются доходы от нефтегазового сектора, которые в мае составили 99% всех поступлений.

Прибыль от организаций нефинансового сектора (за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты) составили 1 762 526 089,9 тыс. тенге. Эта категория включает ключевые платежи:

Корпоративный подоходный налог: 456 636 498,5 тыс. тенге.

Налог на сверхприбыль: 36 064 119,6 тыс. тенге.

Бонусы: 391 138,9 тыс. тенге.

Налог на добычу полезных ископаемых: 512 184 085,0 тыс. тенге.

Рентный налог на экспорт: 167 317 863,0 тыс. тенге.

Доля Республики Казахстан по разделу продукции по заключенным контрактам: 502 356 415,5 тыс. тенге.

Дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, и альтернативный налог на недропользование от организаций нефинансового сектора: 87 575 369,4 тыс. тенге.

Другие поступления от операций, осуществляемых организациями нефинансового сектора (за исключением поступлений, зачисляемых в местные бюджеты): 10 690 024,2 тыс. тенге (штрафы, пени, санкции, возмещения ущерба).

Другие неналоговые поступления от организаций нефинансового сектора: 1 034 055,6 тыс. тенге.

Поступления от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения: 1 084 179,4 тыс. тенге.

Поступления от приватизации республиканской собственности: 503 107,3 тыс. тенге.

Поступления от передачи в конкурентную среду средств активов национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и их дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними: Включают инвестиционные доходы от управления Фондом (500 000,0 тыс. тенге) и возврат гарантированного трансферта из республиканского бюджета.

Направления использования: поддержка бюджета и развитие программ

Основным направлением использования средств Фонда является финансирование государственного бюджета и реализация ключевых программ.

Гарантированные трансферты: 2 трлн тенге. Это важнейшая статья расходов, подчеркивающая роль Фонда в обеспечении бюджетной стабильности.

Целевые трансферты: 620 млрд тенге, направляемые на конкретные государственные программы и проекты.

Покрытие расходов, связанных с управлением Фондом и проведением ежегодного учета: 18, 9255 млрд тенге.

Фото: Zakon.kz

Объемы продаж валюты: важный инструмент стабилизации и финансирования

Нацфонд РК активно участвует в операциях на валютном рынке для обеспечения тенговой ликвидности бюджета. Согласно сообщению Нацбанка РК, по предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в июне Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 700 до 800 млн долларов.

Также было отмечено, что валютные интервенции в мае Национальным банком не проводились, а объем продажи валютной выручки в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 356 млн долларов.