#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
512.1
583.64
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+28°
$
512.1
583.64
6.5
Финансы

Триллионы в движении: Нацфонд Казахстана демонстрирует неожиданный рост

Национальный банк РК, Национальный банк Казахстана, Нацбанк РК, Нацбанк, Национальный Банк Республики Казахстан, НБК, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 12:03 Фото: Zakon.kz
Согласно отчету Министерства финансов РК на 1 июня 2025 года, объем средств Нацфонда достиг 33,86 триллиона тенге. За месяц объем увеличился на 800 миллиардов тенге и впервые с начала года показал уверенный рост, сообщает Zakon.kz.

Средства Фонда на начало отчетного периода составляли, согласно данным Минфина, 34 730 106 884 тыс. тенге. За рассматриваемый период общие поступления составили 1 775 303 400,8 тыс. тенге, а использование средств – 2 638 925 501,9 тыс. тенге. Несмотря на существенные изъятия, общая картина указывает на эффективное управление и способность Фонда к наращиванию активов.

Нефтегазовый сектор – драйвер накоплений

Основным источником пополнения Нацфонда традиционно остаются доходы от нефтегазового сектора, которые в мае составили 99% всех поступлений.

Прибыль от организаций нефинансового сектора (за исключением налогов, зачисляемых в местные бюджеты) составили 1 762 526 089,9 тыс. тенге. Эта категория включает ключевые платежи:

  • Корпоративный подоходный налог: 456 636 498,5 тыс. тенге.
  • Налог на сверхприбыль: 36 064 119,6 тыс. тенге.
  • Бонусы: 391 138,9 тыс. тенге.
  • Налог на добычу полезных ископаемых: 512 184 085,0 тыс. тенге.
  • Рентный налог на экспорт: 167 317 863,0 тыс. тенге.
  • Доля Республики Казахстан по разделу продукции по заключенным контрактам: 502 356 415,5 тыс. тенге.
  • Дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции, и альтернативный налог на недропользование от организаций нефинансового сектора: 87 575 369,4 тыс. тенге.
  • Другие поступления от операций, осуществляемых организациями нефинансового сектора (за исключением поступлений, зачисляемых в местные бюджеты): 10 690 024,2 тыс. тенге (штрафы, пени, санкции, возмещения ущерба).
  • Другие неналоговые поступления от организаций нефинансового сектора: 1 034 055,6 тыс. тенге.
  • Поступления от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения: 1 084 179,4 тыс. тенге.
  • Поступления от приватизации республиканской собственности: 503 107,3 тыс. тенге.
  • Поступления от передачи в конкурентную среду средств активов национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и их дочерних, зависимых и иных юридических лиц, являющихся аффилированными с ними: Включают инвестиционные доходы от управления Фондом (500 000,0 тыс. тенге) и возврат гарантированного трансферта из республиканского бюджета.

Направления использования: поддержка бюджета и развитие программ

Основным направлением использования средств Фонда является финансирование государственного бюджета и реализация ключевых программ.

  • Гарантированные трансферты: 2 трлн тенге. Это важнейшая статья расходов, подчеркивающая роль Фонда в обеспечении бюджетной стабильности.
  • Целевые трансферты: 620 млрд тенге, направляемые на конкретные государственные программы и проекты.
  • Покрытие расходов, связанных с управлением Фондом и проведением ежегодного учета: 18, 9255 млрд тенге.

Фото: Zakon.kz

Объемы продаж валюты: важный инструмент стабилизации и финансирования

Нацфонд РК активно участвует в операциях на валютном рынке для обеспечения тенговой ликвидности бюджета. Согласно сообщению Нацбанка РК, по предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет, в июне Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 700 до 800 млн долларов.

Также было отмечено, что валютные интервенции в мае Национальным банком не проводились, а объем продажи валютной выручки в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 356 млн долларов.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Зубов
Читайте также
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 июня
Финансы
11:07, Сегодня
Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 4 июня
Курс доллара может вырасти в июне: что повлияет на удорожание валюты
Финансы
17:28, 03 июня 2025
Курс доллара может вырасти в июне: что повлияет на удорожание валюты
Курс доллара еще вырос на торгах 3 июня
Финансы
15:40, 03 июня 2025
Курс доллара еще вырос на торгах 3 июня
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: