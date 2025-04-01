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Финансы

Доходы выше среднего: насколько больше платят сотрудникам иностранных компаний в Казахстане

зарплаты, иностранные компании, экономика, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 16:29 Фото: freepik
Как изменился реальный рост зарплат в иностранных компаниях в РК и насколько этот показатель отличается от казахстанских предприятий, в материале Zakon.kz.

По итогам четвертого квартала 2024 года годовые темпы роста среднемесячной зарплаты в казахстанских компаниях в иностранной собственности составили с поправкой на инфляцию 15,2%. При этом общий показатель по предприятиям любых видов собственности оказался на уровне 4,7%, подсчитали в Первом кредитном бюро.

"Для сравнения, на предприятиях в частной казахстанской собственности реальные темпы роста зарплат составили 6% год к году, на предприятиях в республиканской собственности – 4,5%, тогда как на предприятиях в коммунальной собственности показатель с поправкой на инфляцию вообще упал на 2,6%". ПКБ

В абсолютном выражении показатели предприятий в иностранной собственности также оказались более привлекательными. Так, среднемесячная зарплата в последнем квартале прошлого года составила 713,3 тыс. тенге. В Бюро подчеркнули, что это примерно на 70% больше, чем общий уровень по экономике в целом.

Далее следуют предприятия в республиканской собственности – 508,7 тыс. тенге, частной собственности – 424,2 тыс. тенге. Замыкают рейтинг предприятия в коммунальной собственности – 316,4 тыс. тенге.

При этом в последнем случае речь в основном идет о занятых в образовании и здравоохранении. Средние зарплаты для специалистов в образовании – около 308 тыс. тенге, в здравоохранении – около 337 тыс. тенге.

В Бюро уточнили, что фактическая численность работников в компаниях с зарубежными собственниками составляет всего около 7% от всей совокупности, охваченной статистикой, или около 350,5 тыс. человек.

Из них около 30% работников иностранных компаний заняты в отрасли торговли и ремонта авто, еще почти столько же – в промышленности. При этом в первом случае средняя зарплата составляет 638 тыс. тенге, во втором – 735 тыс. тенге.

"Для сравнения, в тех же отраслях в целом по экономике речь идет о суммах в 415 тыс. и 546 тыс. тенге соответственно". ПКБ

При этом из секторов по средним зарплатам лидирует профессиональная, научная и техническая деятельность со средней зарплатой в 1,4 млн тенге. Поясняется, что на этот показатель повлияло то, что к указанному виду экономической деятельности относится и деятельность различных головных компаний.

Фото: DataHub

"Средняя зарплата сотрудника предприятия в иностранной собственности, которое зарегистрировано по направлению "Деятельность головных компаний, связанная с реализацией государственной политики индустриально-инновационного развития", составила почти 5 млн тенге".ПКБ

Отмечается, что данный показатель резко вырос за год. Так, в четвертом квартале 2023 он составлял 1,4 млн тенге, а в третьем – 2,8 млн тенге.

Zakon.kz также рассказывал, как отличаются доходы населения в разных регионах Казахстана. 

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Ольга Кудряшова
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