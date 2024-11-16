В четыре раза выросла выживаемость недоношенных детей в Казахстане

За последние 15 лет в Казахстане показатель младенческой смертности снизился в три раза, а неонатальной – в 3,3 раза. При этом выживаемость малышей с экстремально низкой массой тела выросла в четыре раза, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве здравоохранения РК напомнили, что ежегодно в мире 15 млн детей появляются на свет раньше положенного срока, что составляет около 10% всех новорожденных. В Казахстане эта цифра достигает 20-22 тыс., что равно 5% от всех родившихся малышей.

"Эти дети, рожденные на сроке беременности менее 36 недель и с массой тела менее 2500 грамм, требуют особого внимания и ухода. Они обладают анатомически правильными, но функционально незрелыми органами, что делает их крайне уязвимыми. У таких детей очень тонкая и ранимая кожа, низкий уровень подкожного жира, функционально незрелые легкие, несовершенные сердечно-сосудистая и пищеварительные системы, а также крайне чувствительная центральная нервная система". Министерство здравоохранения РК

По информации ведомства, современные эффективные перинатальные технологии позволяют успешно выхаживать новорожденных с экстремально низкой массой тела от 500 грамм и с низким весом от 1000 грамм. В стране функционирует 39 перинатальных центров для оказания высокоспециализированной комплексной помощи, оснащенных современным оборудованием. В рамках поручения главы государства планируется строительство 12 новых перинатальных центров, соответствующих международным стандартам.

"Процесс выхаживания недоношенных детей требует максимального внимания и профессионализма медицинских работников, включая неонатологов, анестезиологов-реаниматологов, медицинских сестер и других профильных специалистов. За каждой спасенной жизнью новорожденного стоит титанический труд команды профессионалов, и ежедневный уход за одним недоношенным ребенком включает более 20 различных манипуляций". Министерство здравоохранения РК

В министерстве напомнили, что 17 ноября во всем мире отметят День недоношенных детей, который учрежден в 2009 году Европейским фондом по уходу за новорожденными.

В рамках этого Дня в регионах Казахстана проведут дни открытых дверей, школы для родителей, встречи с бывшими пациентами и общественными фондами. Здания в столице и других крупных городах страны будут освещены фиолетовым цветом, символизирующим Международный день недоношенных детей.

Ранее врач предупредила казахстанских родителей об опасности респираторно-синцитиального вируса у недоношенных младенцев.