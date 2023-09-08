Тенге продолжает слабеть на торгах 8 сентября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 466,29 тенге, поднявшись еще на 1,70 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос до 63,43 тенге (+0,11).

Курс евро установлен Нацбанком в евро – 497,64 тенге, рубля – 4,72 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 463,5-467 тенге, евро – по 497,5-502,5 тенге, российские рубли – по 4,67-4,87 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут на торгах 8 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures выросла на 0,24%, до 90,14 долларов за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь стали дороже на 0,08%, до 86,94 долларов за баррель.