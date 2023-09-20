Курс доллара продолжает расти на торгах 20 сентября

По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 473,22 тенге, поднявшись еще на 1,85 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня также вырос до 64,68 тенге (+0,16).

Курс евро установлен Нацбанком в евро – 503,93 тенге, рубля – 4,9 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472-475 тенге, евро – по 502-506 тенге, российские рубли – по 4,77-4,97 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 20 сентября.

Так, стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent на электронных торгах ICE Futures снизилась на 1,09%, до 93,31 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на ноябрь подешевели на 1,15%, до 89,44 доллара за баррель.