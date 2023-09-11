Прогноз: подорожает ли недвижимость в Казахстане до конца 2023 года

Что влияло на формирование цен на рынке жилья летом, что будет происходить с рынком и подорожает ли недвижимость в Казахстане до конца 2023 года, рассказали эксперты по недвижимости Zakon.kz.

Что происходило с ценами на недвижимость в начале года?

Согласно данным статистики в начале года цены на недвижимость в Казахстане продолжили рост, наблюдавшийся в 2022 году. Однако уже к маю цены за квадратный метр снизились.

"Каждый новый месяц по сравнению с предыдущим происходило снижение. Цифры менялись от минус 0,1 до минус 1,7%. А это подтверждение того, что рынок стагнирует и цена медленно, но верно идет вниз". Нина Лукьяненко, советник президента Саморегулируемой ассоциации риэлторов Казахстана

Фото: Zakon.kz

По словам президента Саморегулируемой Ассоциации Риелторов Казахстана Александра Пак, в регионах Казахстана в июле и июне было не просто падение, а резкое сжимание цен. По словам эксперта, ключевым фактором, который оказывал воздействие на ценообразование на рынке была инфляция.

Факторы влияния и поведение цен

Помимо инфляции цены формировались за счет спроса внутри страны, а также внешних факторов, говорит главный специалист по недвижимости агентства Nelina.kz Александр Бикетов.

По его словам, благодаря инфляции, ежегодный рост цен на рынке недвижимости составляет в среднем 10-13%. Весьма существенно на рынок в последние два года влияло активное использование пенсионных накоплений. Однако, в этом году их воздействие слабеет.

Пандемия и события в Украине, которых никто не ожидал, также подстегнули удорожание недвижимости в Казахстане в течение последних лет. Все эти факторы остаются важными для динамики цен и сейчас.

"Влиять на стоимость недвижимости будет и повышение цен на строительные и отделочные материалы. Причин для снижения цен на недвижимость, по крайне мере, в Алматы и Астане при сохранении текущего спроса я не вижу". Александр Бикетов

В свою очередь Александр Пак полагает, что рост на недвижимость в Алматы и Астане будет находится в пределах инфляции, и опасаться скачкообразного роста в текущей ситуации не приходится. Эксперт считает, что цены, как и рынок до конца года будут стабильными. Однако, что касается новостроек, то они априори не могут и не будут падать в цене, поскольку вероятно дальнейшее удорожание стройматериалов, с учетом текущей инфляции.

"Если вы встретите предложения по новостройке, знайте, что это очень рискованные покупки, потому что, застройщик — это коммерческая организация, цель которой получать прибыль. Поэтому, предлагаемые порой большие скидки должны насторожить, есть вероятность того, что застройщик вообще не собирается заканчивать строительство". Александр Пак

Эксперты рынка недвижимости отмечают, что количество сделок до конца года, также может оставаться стабильным на уровне 33-36 тысяч в месяц. При этом, Нина Лукьяненко уверена, что возможны малозначительные колебания цен, которые будут зависеть от темпов инфляции в стране и новых механизмов со стороны государства, направленных на подержание рынка.

Как видно на графике ниже, фактическая цена в текущем году движется в сторону понижения.

Фото: Бюро национальной статистики РК

Какое жилье больше пользуется спросом?

Сегодня практически любое жилье независимо от возраста и класса, рассказывает Нина Лукьяненко, пользуется спросом. Зачастую, по мнению эксперта, недвижимость используют для инвестиционных целей. Оно становится средством сохранения и увеличения активов и может быть использовано для целей сдачи в аренду или дальнейшей перепродажи.

Согласно данным Александра Бикетова в городе Алматы, большинство сделок сейчас приходится на вторичное жилье. При этом спросом пользуются объекты комфорт класса с готовым ремонтом и налаженной инфраструктурой.

"На первичном рынке Алматы большинство объектов сейчас представлены в эконом классе. После сокращения льготных программ "Отбасы банка" и переключения на партнерские программы напрямую с застройщиками, количество сделок по ипотеке сократилось в два раза. К примеру, сейчас доля ипотечных сделок в нашем портфеле составляет 20%". Александр Бикетов

Александр Пак также отмечает, что со стороны казахстанцев возросла потребность во вторичном жилье эконом класса, а квартиры и дома класса бизнес и комфорт для большинства жителей республики остаются недоступными.

По данным эксперта, на ипотечные программы приходится 80% сделок, в то время как льготные государственные программы фактически не будут влиять на общую динамику цен на жилье, так как их количество в общем объеме сделок незначительно.

Таким образом, эксперты заключили, что в целом по рынку цены на жилье в ближайшей перспективе заметно дорожать не будут.

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