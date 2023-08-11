Какую недвижимость можно купить в Казахстане за 20 млн тенге

Квартирный вопрос никогда не теряет актуальности. Для многих жителей Казахстана важно иметь собственное жилье, но не у всех есть на это средства. Zakon.kz решил оценить, на какое жилье могут рассчитывать казахстанцы в разных городах страны, если бюджет ограничен 20 млн тенге.

Что предлагают в Алматы и Астане?

Конечно, купить квартиру в центре Алматы с ремонтом за 20 млн тенге не получится. Но предложений для не слишком притязательных и требовательных покупателей хватает.

Согласно предложениям на сайтах по продаже и покупке недвижимости, даже в самом дорогом городе страны Алматы на вторичном рынке за 20 млн можно купить целую трехкомнатную квартиру, правда, большинство из них располагаются в каркасно-камышитовых домах 1960 годов, которые не пользуются огромным спросом у большинства покупателей.

Также за эту сумму можно присмотреть двухкомнатные и однокомнатные квартиры в строящихся домах в отдаленных районах города, в черновой отделке или в домах советской постройки на окраинах.

За 20 млн можно подобрать и квартиру в строящихся жилых комплексах, в старых постройках (без ремонта) в микрорайонах, либо найти более "свежие" предложения в новых районах города, но тоже на окраинах.

Фото: Zakon.kz

Если опираться на информацию сайта Krisha.kz, то столичные новостройки не изобилуют предложениями об однокомнатных квартирах дешевле 20 млн, но их вполне можно найти непосредственно на сайтах застройщиков. А вот на вторичном рынке предложений полно, причем в относительно новых или недавно построенных домах как на правом, так и на левом берегу.

Предложений двухкомнатных квартир в Астане в пределах 20 миллионов немного, но они есть, правда, не в самых популярных и благополучных районах.

Примечательно, что за эту сумму в столице можно приобрести и полноценную трехкомнатную квартиру. Однако, все эти предложения распространяются лишь на панельные советские дома.

Фото: Zakon.kz

Более демократичные города

Согласно аналитической информации на сайтах по недвижимости, самые недорогие квадратные метры в стране можно найти в Кызылорде. Сравнительный анализ предложений показывает, что за 20 млн тенге в городе можно купить полноценную трехкомнатную квартиру с ремонтом как в домах 1980-1990 годов, так и в новостройках. За эту же сумму можно рассчитывать и на полностью обустроенную двухкомнатную квартиру в новом доме.

Однокомнатные квартиры в городе продают в диапазоне примерно 9-16 млн тенге в зависимости от района, новизны дома, типа постройки и других особенностей жилья.

Потенциальным покупателям недвижимости в Атырау также есть из чего выбрать, несмотря на то, что из западных городов здесь наиболее высокие цены на недвижимость. За 20 млн в городе можно найти много предложений о покупке однокомнатной квартиры с ремонтом в домах 2000-х годов и тех, что были построены чуть позже, или выбрать квартиру в строящемся доме.

Немало предложений о "двушках" как в относительно новых домах, так и в более старых постройках 1980-х годов. То же касается и трехкомнатных квартир. Разумеется, как и в любом городе, окончательная цена будет зависеть от района и новизны постройки.

В Петропавловске достаточно много предложений о "трешках" за 20 млн преимущественно в домах старше 20-30 лет. А вот двухкомнатную квартиру можно найти по весьма демократичной цене. Стоимость самых дешевых квартир начинается буквально от 5 млн. Но здесь цены разнятся довольно сильно в зависимости от месторасположения. В более новых домах, старше 2000 года, или недавно построенных даже однокомнатная квартира может обойтись в 18-19 млн тенге. Но средние цены на однушки в новостройках все же значительно ниже, и начинаются примерно от 10 млн тенге. На вторичном рынке в панельных домах в среднем от 7 – 8 млн. Как правило, стоимость жилья формируется на основе множества факторов.

Как обстоят дела на рынке арендного жилья?

После некоторого снижения с начала года стоимость арендного жилья снова стала расти в июле. Согласно аналитическим данным портала Krisha.kz, можно заметить, что рост цен произошел в 11 из 13 городов. В частности, в Костанае, Петропавловске рост составил +10%, Алматы, Шымкенте – по +7%, Актау +5%, Актобе +4%, Астане, Караганде, Уральске +3%, в Павлодаре, Кокшетау удорожание на +2%. Не изменились цены на аренду в Атырау, снизились только в Усть-Каменогорске – всего на 1%.

Фото: Krisha.kz

При этом если сравнивать стоимость аренды по городам, то разница окажется весьма существенной. Так, если средняя цена на аренду трехкомнатной квартиры в Кокшетау или Уральске составляет 150 тысяч тенге, то в Алматы эта цифра в три раза выше – 450 тысяч тенге.

Аренда двухкомнатной квартиры в целом по Казахстану не превышает 200 тысяч тенге. За исключением Астаны и Алматы. Самое дешевое арендное жилье в Петропавловске. Цены на "однушки" в большинстве казахстанских городов (кроме двух самых крупных) находятся в пределах 100-150 тысяч тенге.

Фото: Krisha.kz

Согласно цифрам Бюро нацстатистики, арендная плата за благоустроенное жилье по стране в июле 2023 года по сравнению прошлым годом повысилась на 28,6%. Лидерами роста стал город Алматы – рост на 43,1%, Петропавловск – 40,3%, Кокшетау – 37,1% и Конаев (36,1%). Примечательно, что пока цены на недвижимость в Конаеве с начала текущего года к июлю фактически не изменились. Хотя ранее был опубликован новый генеральный план города, согласно которому Конаев в ближайшие годы ждут большие изменения.

Фото: Zakon.kz

Бюро национальной статистики также отмечает, что с начала года в Казахстане несколько повысилась средняя цена на новое жилье. Так в январе квадратный метр нового жилья оценивался в 481,8 тысяч тенге, а к июлю подорожал до 486,2 тысяч тенге. При этом, заметно подешевела перепродажа квартир (вторичный рынок) с 515 тысяч в январе до 494,4 тысяч в июле. Однако это произошло не во всех городах.

Цены на квартиры на вторичном рынке выросли в 9 городах Казахстана. Цена за квадратный метр за перепродажу квартир подросла:

в Шымкенте + 1,1% (425156 в январе, до 429850 июле)

в Жезказгане + 5,3% (348029 в январе, до 366714 в июле)

в Костанае +1,4% (378603 в январе, 383830 в июле)

в Кызылорде (297165 в январе, 309801 в июле)

в павлодаре +4,2% (355578 в январе, 356409 в июле)

в Петропавловске +1,2% (345817 в январе, 350127 в июле)

в Семее +3,1% (391981 в январе, 404385 в июле)

в Талдыкоргане +3% (403118 в январе, 415529 в июле)

в Таразе +1,8% (288611 в январе, 293933 в июле)

Фото: Бюро национальной статистики РК

Ранее Zakon.kz выяснял можно ли купить квартиру за 15 млн тенге.