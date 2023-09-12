Поправки в Налоговый кодекс: есть ли риски и что говорят эксперты

Миннацэкономики РК в рамках разработки нового Налогового кодекса обнародовало свое видение того, как следует реформировать налоговое законодательство Казахстана. Эксперты обсуждают идеи МНЭ по Налоговому кодексу и есть ли риски, сообщает Zakon.kz.

В консультативном документе, опубликованном на днях для публичного обсуждения, Министерство национальной экономики РК (МНЭ) предложило увеличить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС), изменить порядок расчета подоходных налогов для компаний (КПН) и граждан (ИПН), земельного налога, а также отменить транспортный налог для автомобилей с небольшим объемом двигателя.

В экспертном сообществе активно обсуждают предложения МНЭ и рекомендуют обратить внимание на риски.

Какие риски существуют

Председатель Демократической партии Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев рассказал о рисках, которые возможны в случае непродуманной политики по налогам.

Мажилисмен считает, что КПН нужно поднять в два–три раза банков, а для добывающих предприятий – увеличить на величину возврата НДС, который те получают при сырьевом экспорте.

В отношении ИПН, по мнению главы "Ак жол", в новом Налоговом кодексе должна быть предусмотрена система социальных налоговых вычетов – по расходам граждан на образование, лечение, оплату коммунальных услуг и другим необходимым тратам на жизнедеятельность. Переход с "плоской" к прогрессивной шкале ИПН в целом возможен, но несет риск возрождения серых зарплатных схем и двойной бухгалтерии, от которых работодатели стали отказываться после введения единой ставки, говорит парламентарий.

"Ранее уже применялась прогрессивная ставка. Тогда на многих предприятиях зарплаты сотрудников дробились, чтобы они облагались меньший налогом. В результате возникала двойная бухгалтерия, зарплата "в конвертах". Я не сторонник прогрессивной ставки ИПН. Вводить ее можно только при условии параллельного введения вычетов. Но даже при наличии проработанной системы вычетов, если будет возможность снизить расходы на налоги, работодатели будут этим пользоваться, а значит мы опять начнем стимулировать теневую экономику". Азат Перуашев

Поэтапное увеличение базовой ставки НДС

Необходимость поэтапного увеличения ставки НДС в министерстве объясняют тем, что действующая в Казахстане ставка в размере 12% является "одной из самых низких в мире" (ранее в сентябре в МНЭ уточняли, что ставка НДС может быть увеличена до 16%). При этом в министерстве считают, что для простоты исполнения налоговых обязательств эффективнее будет сохранить единую ставку.

Президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев, выступая в марте 2023 года в парламенте, говорил о необходимости дифференцировать ставки не только по КПН, но и по НДС. В консультативном документе МНЭ утверждает, что справедливое налогообложение можно выстроить и без введения дифференцированных ставок по НДС – путем увеличения налоговых вычетов для граждан с низким уровнем доходов и введения для обеспеченных граждан "налога на роскошь".

Финансовый аналитик Расул Рысмамбетов опасается, что повышение НДС может привести к росту цен в торговле и спровоцировать перерегистрацию ритейлеров в другие юрисдикции.

"Если компанию перестанет устраивать размер налога в Казахстане, она перенесет свой офис в Ташкент либо Бишкек, чтобы платить НДС там". Расул Рысмамбетов

Дифференциация ставок по КПН

Действующую в Казахстане "плоскую" шкалу налогообложения по корпоративному подоходному налогу (базовая ставка КПН составляет 20%, по доходу от продаж собственной сельхозпродукции – 10%) МНЭ считает возможным оптимизировать путем применения льготных ставок для предприятий в отраслях экономики, которые требуют стимулирования. Министерство предлагает сохранить в новом Налоговом кодексе действующий механизм применения единой ставки КПН, при этом провести аудит всех существующих налоговых льгот и отказаться от избыточных.

С точки зрения налогового консультанта Айдара Масатбаева, в данном случае не совсем учтены интересы инвесторов. Эксперт напомнил, что правительство Казахстана уже отменило нулевой налог на дивиденды для инвесторов, владеющих акциями более трех лет, который позволял республике успешно конкурировать с соседними странами в привлечении инвестиций.

Недвижимость и автомобили

В новом Налоговом кодексе министерство предлагает привязать земельный налог к кадастровой стоимости участка, а не к его площади, как сейчас. Поскольку в настоящее время кадастровая стоимость земельного участка может сильно отличаться от рыночной, необходимо максимально приблизить кадастровую стоимость к рыночной, отмечают разработчики.

Транспортный налог, отказа от которого давно требуют автомобилисты, МНЭ предлагает отменить частично, сохранив его для машин с большим объемом двигателя.

По мнению Расула Рысмамбетова, сохранение транспортного налога для автомобилей с большим объемом двигателя вряд ли принесет ожидаемые правительством доходы. Казахстанские автовладельцы давно научились регистрировать такие автомобили под видом менее мощных, напомнил экономист

В заключение напомним, что поручение подготовить в 2023 году новый Налоговый кодекс для перезагрузки фискального регулирования президент Казахстана Касым–Жомарт Токаев озвучил в послании народу республики в сентябре 2022 года. В ноябре 2022 года министр национальной экономики Алибек Куантыров говорил депутатам, что проект нового Налогового кодекса правительство планирует внести в парламент к сентябрю 2023 года с тем, чтобы он вступил в силу в 2024 году.

Эксперты финансового рынка заметили, что в указанные эти сроки разработчики не уложились. В Минфине обещают, что проект Налогового кодекса сейчас проходит обсуждение в правительстве и будет опубликован в ближайшее время. Принять кодекс теперь планируется в октябре 2024 года, ввести в действие – в 2025 году.