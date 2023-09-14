Проект расширения на Тенгизе подорожает из-за новой задержки – эксперт
На днях издание Bloomberg сообщило, что полный запуск проекта по расширению добычи на гигантском нефтяном месторождении Chevron Corp. в Казахстане будет отложен до конца 2024 года из-за задержек на заключительных этапах разработки стоимостью 45 млрд долларов.
Проект станет дороже
С точки зрения экс-советника министра энергетики Казахстана Олжаса Байдильдинова, запуск потребует новых затрат.
"Любые сдвиги по срокам означают удорожание проекта, потому что (на запуск дополнительно. – Прим. ред.) будут тратиться ресурсы и время. Естественно, определенное удорожание произойдет". Олжас Байдильдинов
Он напомнил, что проект будущего расширения (ПБР) добычи на месторождении Тенгиз стартовал с оценочной стоимости 12 млрд долларов, затем с учетом программы управления устьевым давлением (ПУУД) оценка затрат была увеличена до 25 млрд долларов. Впоследствии звучала цифра 37 млрд долларов, а согласно опубликованным в апреле 2023 года правительственным данным, проект расширения оценивался уже почти в 47 млрд долларов.
Детали причины задержки проекта
Ранее сроки запуска проекта переносились дважды по сравнению с первоначальным планом. В итоге его планировалось запустить в июне 2024 года, но, как отмечалось выше, на текущей неделе представитель Chevron сообщил Bloomberg, что новый сценарий предусматривает задержку: ПУУД – на три месяца, ПБР – на шесть месяцев. По его словам, "прогресс в вводе в эксплуатацию оказался медленнее, чем ожидалось", а строительно-монтажные работы планируется закончить в текущем квартале.
Проект ПБР-ПУУД представляет собой два интегрированных проекта, реализуемых ТШО одновременно. После завершения ПБР-ПУУД позволит увеличить мощность добычи сырой нефти на Тенгизе до 39 млн тонн в год. В то время как реализация ПБР приведет к расширению добычи, и ПУУД будет поддерживать работу существующих заводов на Тенгизе на полную мощность за счет снижения гидравлического давления на устье скважины с последующим повышением давления до технологических нормативов на входах в шесть существующих установок подготовки нефти.
Как распределяются доли
Если говорить о распределении долей на текущий момент, то Chevron владеет 50% в ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО), которое разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское. Участниками ТШО также являются ExxonMobil (25%), Казахстан через нацкомпанию "КазМунайГаз" (20%) и "ЛУКОЙЛ" (5%).
На ТШО приходится около трети добываемой в Казахстане нефти. По итогам 2022 года предприятие отчиталось о росте добычи на 10%, до 29,2 млн тонн.
Второе и третье места по добыче нефти в Казахстане также занимают консорциумы с иностранным участием – North Caspian Operating Company (NCOC, оператор месторождения Кашаган) и Karachaganak Petroleum Operating (KPO ведет разработку Карачаганакского месторождения).
В заключение напомним, что в апреле 2023 года стало известно, что госкомпания PSA, к которой перешли от "КазМунайГаза" функции полномочного органа в Северо-Каспийском и Карачаганакском проектах, подала в международный арбитраж иски к KPO и NCOC на общую сумму 16,5 млрд долларов, обвинив ответчиков в несанкционированных расходах.
Власти Казахстана готовы к переговорам с ответчиками и допускают возможность заключения мировых соглашений в отношении NCOC и KPO, говорил глава министерства энергетики Алмасадам Саткалиев журналистам в мае 2023 года. При этом, как писал в августе Bloomberg, Казахстан не намерен отказываться от требований к нефтяным компаниям в обмен на новые инвестиционные обещания