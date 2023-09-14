Проект расширения на Тенгизе подорожает из-за новой задержки – эксперт

Перенос запуска проекта Chevron по расширению добычи на нефтяном месторождении Тенгиз приведет к дальнейшему росту стоимости проекта, заявил Zakon.kz бывший советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов.

На днях издание Bloomberg сообщило, что полный запуск проекта по расширению добычи на гигантском нефтяном месторождении Chevron Corp. в Казахстане будет отложен до конца 2024 года из-за задержек на заключительных этапах разработки стоимостью 45 млрд долларов.

Проект станет дороже

С точки зрения экс-советника министра энергетики Казахстана Олжаса Байдильдинова, запуск потребует новых затрат.





"Любые сдвиги по срокам означают удорожание проекта, потому что (на запуск дополнительно. – Прим. ред.) будут тратиться ресурсы и время. Естественно, определенное удорожание произойдет". Олжас Байдильдинов

Он напомнил, что проект будущего расширения (ПБР) добычи на месторождении Тенгиз стартовал с оценочной стоимости 12 млрд долларов, затем с учетом программы управления устьевым давлением (ПУУД) оценка затрат была увеличена до 25 млрд долларов. Впоследствии звучала цифра 37 млрд долларов, а согласно опубликованным в апреле 2023 года правительственным данным, проект расширения оценивался уже почти в 47 млрд долларов.

Детали причины задержки проекта

Ранее сроки запуска проекта переносились дважды по сравнению с первоначальным планом. В итоге его планировалось запустить в июне 2024 года, но, как отмечалось выше, на текущей неделе представитель Chevron сообщил Bloomberg, что новый сценарий предусматривает задержку: ПУУД – на три месяца, ПБР – на шесть месяцев. По его словам, "прогресс в вводе в эксплуатацию оказался медленнее, чем ожидалось", а строительно-монтажные работы планируется закончить в текущем квартале.

Проект ПБР-ПУУД представляет собой два интегрированных проекта, реализуемых ТШО одновременно. После завершения ПБР-ПУУД позволит увеличить мощность добычи сырой нефти на Тенгизе до 39 млн тонн в год. В то время как реализация ПБР приведет к расширению добычи, и ПУУД будет поддерживать работу существующих заводов на Тенгизе на полную мощность за счет снижения гидравлического давления на устье скважины с последующим повышением давления до технологических нормативов на входах в шесть существующих установок подготовки нефти.

Как распределяются доли

Если говорить о распределении долей на текущий момент, то Chevron владеет 50% в ТОО "Тенгизшевройл" (ТШО), которое разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское. Участниками ТШО также являются ExxonMobil (25%), Казахстан через нацкомпанию "КазМунайГаз" (20%) и "ЛУКОЙЛ" (5%).

На ТШО приходится около трети добываемой в Казахстане нефти. По итогам 2022 года предприятие отчиталось о росте добычи на 10%, до 29,2 млн тонн.

Второе и третье места по добыче нефти в Казахстане также занимают консорциумы с иностранным участием – North Caspian Operating Company (NCOC, оператор месторождения Кашаган) и Karachaganak Petroleum Operating (KPO ведет разработку Карачаганакского месторождения).

В заключение напомним, что в апреле 2023 года стало известно, что госкомпания PSA, к которой перешли от "КазМунайГаза" функции полномочного органа в Северо-Каспийском и Карачаганакском проектах, подала в международный арбитраж иски к KPO и NCOC на общую сумму 16,5 млрд долларов, обвинив ответчиков в несанкционированных расходах.

Власти Казахстана готовы к переговорам с ответчиками и допускают возможность заключения мировых соглашений в отношении NCOC и KPO, говорил глава министерства энергетики Алмасадам Саткалиев журналистам в мае 2023 года. При этом, как писал в августе Bloomberg, Казахстан не намерен отказываться от требований к нефтяным компаниям в обмен на новые инвестиционные обещания