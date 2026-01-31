На Тенгизе возобновлена добыча нефти

31 января 2026 года Министерство энергетики Казахстана заявило о возобновлении производственных операций на месторождении Тенгиз, сообщает Zakon.kz.

По информации оперативного штаба, 31 января 2026 года в 03:35 была успешно открыта первая скважина (ГЗУ-52). Технологические установки (объект PBF) запущены и функционируют в штатном режиме, пишет Минэнерго.

"На данный момент в работу введены уже 5 скважин. Технические службы "Тенгизшевройл" ведут подготовку к запуску следующей групповой замерной установки (ГЗУ-53). Наращивание объемов добычи будет происходить поэтапно, по мере стабилизации параметров системы и обеспечения полной безопасности процессов", – говорится в сообщении.

Ранее, 26 января, был успешно запущен завод второго поколения (ЗВП), работа которого обеспечивается сырьем с уже функционирующего Королевского месторождения.

"Министерство энергетики РК и АО НК "КазМунайГаз" оказывают всестороннее содействие оператору проекта для сокращения сроков выхода на плановые мощности. Для координации восстановительных работ непосредственно на производственных объектах находится вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев. Ситуация находится на постоянном контроле, приоритетом остается соблюдение строгих норм промышленной безопасности". Министерство энергетики РК

Материал по теме В Минэнерго рассказали о танкерах КТК, подвергшихся атакам

Министр энергетики Ерлан Аккенженов ранее сообщил, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) уже заказал два новых выносных причальных устройства (ВПУ).