События

На Тенгизе возобновлена добыча нефти

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 12:38 Фото: freepik
31 января 2026 года Министерство энергетики Казахстана заявило о возобновлении производственных операций на месторождении Тенгиз, сообщает Zakon.kz.

По информации оперативного штаба, 31 января 2026 года в 03:35 была успешно открыта первая скважина (ГЗУ-52). Технологические установки (объект PBF) запущены и функционируют в штатном режиме, пишет Минэнерго.

"На данный момент в работу введены уже 5 скважин. Технические службы "Тенгизшевройл" ведут подготовку к запуску следующей групповой замерной установки (ГЗУ-53). Наращивание объемов добычи будет происходить поэтапно, по мере стабилизации параметров системы и обеспечения полной безопасности процессов", – говорится в сообщении.

Ранее, 26 января, был успешно запущен завод второго поколения (ЗВП), работа которого обеспечивается сырьем с уже функционирующего Королевского месторождения.

"Министерство энергетики РК и АО НК "КазМунайГаз" оказывают всестороннее содействие оператору проекта для сокращения сроков выхода на плановые мощности. Для координации восстановительных работ непосредственно на производственных объектах находится вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев. Ситуация находится на постоянном контроле, приоритетом остается соблюдение строгих норм промышленной безопасности".Министерство энергетики РК

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 31.01.2026 12:38
В Минэнерго рассказали о танкерах КТК, подвергшихся атакам

Министр энергетики Ерлан Аккенженов ранее сообщил, что Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) уже заказал два новых выносных причальных устройства (ВПУ).

Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
На Тенгизе сократилась добыча нефти из-за ремонта
19:21, 18 ноября 2024
На Тенгизе сократилась добыча нефти из-за ремонта
Казахстан резко сократил добычу нефти
16:47, 28 ноября 2023
Казахстан резко сократил добычу нефти
Добыча нефти на ряде месторождений приостановлена – КазМунайГаз
22:37, 03 июля 2023
Добыча нефти на ряде месторождений приостановлена – КазМунайГаз
