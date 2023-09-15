В Казахстане появилась Национальная платежная корпорация
Как следует из распространенного в пятницу сообщения, "соответствующие изменения были внесены в положение и структуру Национального банка, а также состав дочерних организаций НБК".
"Создание НПК утверждено постановлением Совета директоров НБК".Пресс-служба Нацбанка РК
По данным НБК, Национальная платежная корпорация будет обеспечивать бесперебойное функционирование и развитие национальной платежной системы по принципу равной доступности для всех участников рынка.
"НПК является правопреемником КЦМР и продолжает обеспечивать доступность сервисов для участников платежного рынка, в том числе оказывает услуги по межбанковскому клирингу, проведению межбанковских платежей и переводов денег, а также удаленной цифровой идентификации".Пресс-служба Нацбанка РК
Как уточняется, в функции и задачи НПК также входит дальнейшее развитие цифровой финансовой инфраструктуры, в том числе путем реализации проектов "Цифровой тенге", Open Banking.
"Реорганизация КЦМР в Национальную платежную корпорацию обеспечит дальнейшее повышение эффективности, безопасности и надежности платежной инфраструктуры страны, а также ускорит темпы внедрения инновационных продуктов и цифровизации финансового сектора".Пресс-служба Нацбанка РК
Ранее председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что курс тенге с начала 2023 года укрепился на 0,7%, до 459,39 тенге за доллар.