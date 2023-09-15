В Казахстане появилась Национальная платежная корпорация

В Национальном банке Казахстана (НБК) 15 сентября 2023 года проинформировали о создании Национальной платежной корпорации (корпорация, АО "НПК") путем реорганизации РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов" (КЦМР), сообщает Zakon.kz.

Как следует из распространенного в пятницу сообщения, "соответствующие изменения были внесены в положение и структуру Национального банка, а также состав дочерних организаций НБК".

"Создание НПК утверждено постановлением Совета директоров НБК". Пресс-служба Нацбанка РК

По данным НБК, Национальная платежная корпорация будет обеспечивать бесперебойное функционирование и развитие национальной платежной системы по принципу равной доступности для всех участников рынка.

"НПК является правопреемником КЦМР и продолжает обеспечивать доступность сервисов для участников платежного рынка, в том числе оказывает услуги по межбанковскому клирингу, проведению межбанковских платежей и переводов денег, а также удаленной цифровой идентификации". Пресс-служба Нацбанка РК

Как уточняется, в функции и задачи НПК также входит дальнейшее развитие цифровой финансовой инфраструктуры, в том числе путем реализации проектов "Цифровой тенге", Open Banking.

"Реорганизация КЦМР в Национальную платежную корпорацию обеспечит дальнейшее повышение эффективности, безопасности и надежности платежной инфраструктуры страны, а также ускорит темпы внедрения инновационных продуктов и цифровизации финансового сектора". Пресс-служба Нацбанка РК

Ранее председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что курс тенге с начала 2023 года укрепился на 0,7%, до 459,39 тенге за доллар.