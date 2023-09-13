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Курс тенге с начала года укрепился на 0,7%

Казахстан курс тенге Фото: Zakon.kz
По словам председателя Нацбанка Тимура Сулейменова, курс тенге с начала года укрепился на 0,7%, до 459,39 тенге за доллар, сообщает Zakon.kz.

Он выступил с докладом на заседании правительства РК 13 сентября 2023 года.

"Несмотря на ослабление в августе, курс тенге с начала года укрепился на 0,7%, до 459,39 тенге за доллар. Ослабление тенге в августе на 3% было связано с глобальным укреплением доллара. Поддержку тенге оказывали продажи валюты из Нацфонда в рамках обеспечения трансферта в республиканский бюджет. В августе они составили 770 млн долларов".Тимур Сулейменов

На валютный курс также повлияло приостановление в августе нормы по обязательной продаже валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора.

"Покупка валюты ЕНПФ в августе составила 240 млн долларов. Нацбанк продолжает придерживаться режима гибкого курсообразования и не проводит валютные интервенции".Тимур Сулейменов

Он добавил, что положительную динамику демонстрируют пенсионные активы ЕНПФ. С начала года они выросли на 14,6%, до 16,8 трлн тенге. Объем инвестдохода с начала года составил 1,1 трлн тенге. Пенсионные взносы составили 1,4 трлн тенге, а досрочные изъятия – 164,8 млрд тенге.

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