Цены на нефть продолжают расти из-за опасений инвесторов по поводу ее возможного дефицита

Стоимость барреля нефти марки Brent достигла на этой неделе уровня в 93 доллара, одного из самых высоких за последние месяцы, из-за беспокойства инвесторов относительно будущей нехватки "черного золота", сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 11 сентября, бочка нефти марки Brent торговалась за 90,64 доллара, увеличившись во вторник в цене до 92,06 доллара. В среду она немного отыграла назад до 91,88 доллара, резко скакнув в четверг в цене до 93,42, а временами достигая и 93,67 доллара. По словам аналитиков, на рост энергоносителей повлияли несколько факторов.

В ожидании дефицита

Аналитик "Финам" Александр Потавин считает, что на этой неделе международное энергетическое агентство (МЭА) обнародовало свой отчет по рынку нефти. В нем говорится, что мировой спрос на "черное золото" в нынешнем году вырастет на 2,2 миллиона баррелей в сутки, увеличившись еще на миллион баррелей в сутки в следующем году.

"Агентство заявило, что общий спрос будет на уровне 101,8 миллиона баррелей в сутки в 2023 году и, соответственно, 102,81 миллиона баррелей в сутки в следующем году. При этом прогнозируется, что в нынешнем году спрос на энергоносители серьезно вырастет в четвертом квартале". Александр Потавин

При этом, по словам аналитика, если в первом квартале рост спроса составлял в 250 тысяч баррелей в сутки, то четвертом квартале этот показатель достигнет 610 тысяч баррелей в сутки. В свою очередь, увеличение дефицита нефти положительно сказывается на нефтяных ценах.

По прогнозу международного энергетического агентства, в начале следующего года на рынке может быть профицит "черного золота" в случае, если страны ОПЕК+ откажутся от добровольного сокращения добычи нефти. Но запасы энергоносителей к тому времени могут значительно уменьшиться, помогая ценам оставаться на высоком уровне.

Сокращения продолжаются

По мнению директора "DAMU Capital Management" Мурата Кастаева, нефтяные котировки поддерживаются продлением сокращения добычи со стороны Саудовской Аравии и России.

"Сокращение предложения на рынке при неизменном или растущем спросе будет постепенно подталкивать цены вверх. Однако рынки заметили, что, несмотря на эти сокращения, другие члены ОПЕК нарастили добычу в августе и наблюдается замещение саудовской и российской нефти их конкурентами, в первую очередь Ираном". Мурат Кастаев

Эксперт полагает, что это замещение вряд ли понравится Саудовской Аравии, поэтому риски ценовой войны сохраняются. Тем не менее, наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман заявил, что королевство заинтересовано в высоких ценах на нефть и будет бороться со спекулянтами, ставящих на понижение нефти.

Он также отметил, что рынки обратили внимание на заявление организации RBC Capital Markets, сделавшей прогноз о росте нефтяных котировок до 100 долларов за баррель до конца этого года. Аналитик считает, что инвестдома один за другим повышают свои прогнозы по нефти, разогревая рынки и увеличивая ценовые ожидания.

Долгожданный рост

Традиционно инвесторы следят за уровнем запасов нефти в США, крупнейшем потребителе энергоресурсов в мире, которые в последние несколько последних недель продолжали падать, тем самым повышая спрос на энергоносители и поддерживая нефтяные котировки. В еженедельном отчете Министерства энергетики США, опубликованном 13 сентября, говорится, что нефтяные запасы за неделю увеличились на 3,95 миллиона баррелей до 420,592 миллиона баррелей, хотя прогнозировалось их недельное снижение на 1,91 миллиона баррелей.

В отчете Министерства энергетики США также сообщается о росте запасов бензина, которые выросли на 5,56 миллиона баррелей до 220,307 миллиона баррелей при прогнозируемом росте в 0,24 миллиона баррелей. В свою очередь, запасы дистиллятов увеличились на 3,93 миллиона баррелей до 122,533 миллиона баррелей, хотя эксперты рассчитывали на рост на уровне 1,3 миллиона баррелей.

"Эти данные негативно повлияли на нефтяные цены, потому как американские запасы "черного золота" выросли, хотя экспертами прогнозировалось очередное снижение. Причем рост запасов нефтепродуктов сильно опередил прогнозируемый уровень. Кроме того, существенно увеличился объем нефтедобычи в Штатах, который достиг максимальных показателей впервые с марта 2020 года, что тоже надавило на нефтяные котировки". Александр Потавин

Инфляционный шторм

Свою роль в сдерживании роста цен на энергоносители оказало и ускорение годовой инфляции в Штатах. Так, недавние данные продемонстрировали ее рост до 3,7% в августе, хотя в июле этот показатель составлял всего 3,2%, а эксперты ожидали увеличение в 3,6%. Этот рост стал самым высоким с июня 2022 года.

"Ускорение годовой инфляции с 3,2% до 3,6% увеличивает вероятность нового повышения ставки ФРС до 5,5-5,75% на ноябрьском заседании Федрезерва, что негативно повлияет на сырьевые котировки. Также стоит отметить повышение ставки европейским Центробанком с 4,25% до 4,50%, что может еще более замедлить экономику еврозоны и снизить спрос на топливо". Мурат Кастаев

Он обратил внимание еще и на тот факт, что нефтяные котировки выросли также по причине шторма "Дэниел", приостановившего нефтедобычу в Средиземном море. Другими словами, сообщение о закрытии Ливией своих четырех своих терминалов для экспорта нефти из-за шторма помогла ценам вырасти. Это дополнило ситуацию с дефицитом сырья на рынке из-за снижения добычи Саудовской Аравией и Россией, а также на фоне энергетической аварии в Казахстане. Все эти факторы способствовали тому, что "черное золото" на нынешней неделе торговалось выше отметки в 93 доллара за баррель.

Влияние на Казахстан: позитивно, но не очень

Ведя речь о влиянии роста стоимости энергоносителей на экономику Казахстана, Мурат Кастаев отметил позитивный эффект наблюдающегося сегодня повышения цен на нефть.

"Для Казахстана рост цен на нефть положителен, экспорт сырья стабилен и увеличение нефтяных поступлений помогло стабилизации курса тенге. Цены на нефть к концу года будут в коридоре 90-100 долларов, хотя не исключено, что уровень в 90 долларов был преодолен преждевременно и еще будет откат в коридор 80-90 долларов при поступлении негативных новостей с рынков". Мурат Кастаев

Резюмируя, эксперт выразил уверенность в том, что внешний фон позитивен для нашей страны

В свою очередь Александр Потавин рассказал, что из-за падения напряжения в электросети АО "KEGОС" 13 сентября произошла остановка Атырауского нефтеперерабатывающего завода. И это происшествие повлияло и на нефтедобычу Казахстана настолько серьезно, что был скорректирован ее прогноз в этом году. В частности, Министерство энергетики РК заявило о снижении добычи на 1,7% до 89 миллионов тонн, хотя ранее планировалось добыть 90,5 миллиона тонн нефти.