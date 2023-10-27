Цены на нефть снизились из-за деэскалации конфликта на Ближнем Востоке

Стоимость нефти марки Brent уменьшились на этой неделе с 93 до 88 долларов за баррель из-за переноса Израилем начала наземной военной операции в Газе, сообщает Zakon.kz.

В понедельник, 23 октября, бочка нефти марки Brent стоила 89,83 доллара, временами вырастая в цене до 92,45. Во вторник она торговалась уже по 88,07 доллара, а в среду – 86,68. В четверг за баррель нефти трейдеры просили 88,67 доллара.





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Аналитики называют несколько предпосылок снижения нефтяных котировок.

Сроки переносятся

Аналитик "Финам" Александр Потавин считает, что основным триггером снижения нефтяных цен стало откладывание Израилем наземной операции.

"Новостной фон в секторе Газа стал более спокойным на этой неделе. Израиль решил отложить наземную операцию под давлением Штатов, что влияет на котировки. Стоимость нефти марки Brent позавчера снизилась до 86 долларов за баррель. Это была реакция рынка на уменьшение вероятности осуществления опасного сценария развития военного столкновения на Ближнем Востоке". Александр Потавин

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что сроки наземной операции уже определены, но не назвал их. Скорее всего, Израиль будет ждать до тех пор, пока Штаты не укрепят ПВО на своих ближневосточных военных базах, потому что боятся терактов после начала Израилем наземной операции. Поэтому Александр Потавин отмечает, что сохраняется возможность новой волны роста нефтяных цен из-за дальнейшего расширения конфликта.

Согласен с аналитиком и директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев, подчеркивающий, что риски большой войны в регионе сохраняются.

"По оценкам некоторых инвестиционных банков, в случае разгорания войны на Ближнем Востоке цена на нефть может достигнуть 140 долларов за баррель. При этом мировые центры силы продолжают предпринимать дипломатические усилия, чтобы удержать Израиль от полномасштабной наземной операции, которая может привести к тысячам или даже десяткам тысяч жертв". Мурат Кастаев

"Военная премия"

Говоря о ближневосточном конфликте, Александр Потавин подчеркнул, что в краткосрочном плане так называемая "военная премия" в мировой цене "черного золота" выгодна ведущим нефтедобывающим странам, поскольку без снижения добычи они получают более высокие цены.

"Ряд участников рынка считает, что саудиты увеличат свою добычу, когда котировки достигнут 110 долларов за баррель. Видимо, они будут считать нормальным держать мировой рынок нефти в напряжении вплоть до этой отметки. В ноябре министры ОПЕК+ соберутся для обсуждения дальнейших параметров сделки, но пока ничего не говорит о том, что Россия и Саудовская Аравия радикально изменят свою политику сокращений добычи и экспорта", – поделился мнением аналитик.

При этом он отмечает, что не стоит забывать о среднесрочном факторе, который может негативно повлиять на динамику цен энергоносителей. Дело в том, что в последнее время из Германии, еврозоны и Великобритании поступают достаточно слабые данные по экономике. В октябре деловая активность в еврозоне неожиданно ухудшилась. Поэтому появились риски скатывания экономики Европы в рецессию на фоне жесткой монетарной политики Центрального банка. В негативном сценарии это будет означать снижение потребления топлива.

В свою очередь Мурат Кастаев считает, что поддержку ценам также оказали слухи о разрабатываемых США новых санкциях против Ирана, которые могут дополнительно ограничить нефтедобычу этой страны. При этом сильного роста цен не ожидается, так как долю выпадающей иранской нефти легко заместит саудовская и венесуэльская нефть.

Китайский гамбит

Повлияли на нефтяные котировки и новости из Китая. Мурат Кастаев рассказал, что цены на нефть получали поддержку от позитивных данных по росту ВВП из КНР, в дополнение к чему Народный банк Китая сохранил ставку без изменения на уровне 3,45%. Тем самым был подан сигнал рынку, что в новых мерах поддержки китайская экономика не нуждается.

В свою очередь Александр Потавин обратил внимание на тот факт, что власти Поднебесной усилили поддержку экономики, выпустив дополнительные государственные долговые обязательства и повысив планового дефицита бюджета.

"Новый план, одобренный позавчера китайским парламентом, включает выпуск дополнительных государственных долговых обязательств на 1 триллион юаней (137 млрд долларов), средства от которого направят на восстановление районов, пострадавших от наводнения в этом году, проекты охраны водных ресурсов и улучшение городской инфраструктуры". Александр Потавин

По мнению аналитика, предпринимаемые в последние месяцы меры китайского правительства по стимулированию внутреннего спроса начали давать определенный эффект. Есть улучшения в динамике деловой активности КНР в последние месяцы, поэтому объемы потребления нефти в Поднебесной остаются высокими.

Хрупкое равновесие

Надавили на стоимость "черного золота" и данные по нефтяным запасам в Штатах.

В опубликованной Министерством энергетики США информации говорится, что запасы американской нефти за прошедшую неделю увеличились на 1,37 млн баррелей до 421,12 млн баррелей при прогнозе роста на 0,24 млн баррелей.

Между тем запасы бензина выросли на 0,16 млн баррелей до 223,457 млн баррелей, хотя ожидалось их падение на 0,9 млн баррелей. В то же время запасы дистиллятов снизились на 1,69 млн баррелей до 112,087 млн баррелей при прогнозируемом снижении на 1,17 млн баррелей.

При этом не изменились объемы добычи американской нефти, составляющие 13,2 млн баррелей в сутки. Хотя снизились объемы переработки сырой нефти на американских НПЗ на 207 тыс. баррелей в сутки, а уровень их загрузки уменьшился на 0,5% и составляет теперь 85,6% от мощности.

По словам Мурата Кастаева, рынок США показывал противоречивые сигналы, так как запасы нефтепродуктов в США снизились, но при этом выросли запасы сырой нефти. Таким образом, на американском рынке сложилось равновесие спроса и предложения и инвесторы ждут новых данных, чтобы понять состояние крупнейшей экономики мира.

Поддержка для Казахстана

Что касается Казахстана, то Мурат Кастаев говорит об устойчивой поддержке, которую продолжает получать экономика страны от нефтяных котировок, что выражается в достаточно стабильном курсе тенге и стабильных государственных финансах страны.

"Риски для нефтяного экспорта страны по-прежнему заключаются в чрезмерной зависимости от России, а риски для экономики – в чрезмерной зависимости от нефти. Пока эти проблемы не будут решены, состояние нашей экономики будет по-прежнему зависеть больше от внешних факторов, нежели от внутренних", – резюмировал эксперт.

Между тем Александр Потавин рассказал, что в госсобственность Казахстана не так давно перешло месторождение "Каражанбас Северный" и газораспределительная компания "Азия Газ Чунджа", занимающаяся транспортировкой и продажей газа. Тем самым наша страна сосредоточивает ресурсы нефти и газа для китайского рынка, поскольку у Казахстана и Китая есть контракт на поставку до 10 млрд кубометров газа в год, который не выполняется из-за нехватки сырья в стране.

По прогнозу аналитика, в четвертом квартале этого года цены на нефть продолжат торговаться на повышенных уровнях на фоне искусственно созданного дефицита "черного золота" в мире, а также на фоне геополитических рисков на Ближнем Востоке. Актуальный диапазон цен сейчас поднялся до 85-98 долларов за баррель.