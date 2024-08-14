В какие акции выгодно инвестировать в августе 2024 года

Около 4% казахстанцев решаются инвестировать в ценные бумаги. В 2024 году граждане РК имеют свыше 2 млн брокерских счетов и каждый год доля розничных инвесторов растет. В какие же акции лучше всего вложиться сегодня, рассказывает Zakon.kz.

Если вы ищете направление для финансовых инвестиций и обладаете навыками биржевого трейдера, то вы можете увидеть интересные тенденции на фондовом рынке. Давайте проанализируем некоторые из них.

Фондовый рынок США. Согласно отчету за 5 августа 2024 года, американская компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для анализа больших данных Palantir Technologies, является очень интересным источником вложений. PLTR предоставляет свои платформы (Palantir Gotham и Palantir Foundry) правительственным и коммерческим организациям для обработки, анализа и визуализации данных.

В начале года выручка компании увеличилась на 21% и составила 634 млн долларов. Стоимость акций в июле колебалась в диапазоне 29,80 до 25,42 долларов.

Nvidia. На днях Mizuho Financial Group повысил целевую цену по бумагам Nvidia, которые упали почти на 20% за последний месяц. Однако впереди у них большой потенциал роста. Вчера акции компании выросли сразу на 6%, после того как Goldman Sachs назвали их "самыми важными акциями" года.

Bentley Systems, Incorporated (BSY) – компания, специализирующаяся на программном обеспечении для проектирования инфраструктуры. Ее программные решения интегрируются в проекты в различных отраслях, включая общественные работы, транспорт, промышленные приложения и энергетику.

Собственный капитал Bentley оценивается в 17,6 млрд долларов, а ее операционные активы составляют 19 млрд долларов. Компания прогнозирует, что в 2024 году продажи вырастут на 10-12%.

Согласно отчету от 6 августа 2024 года, акции компании торгуются в районе 48-50 долларов, но ожидается рост до 60 долларов.

Home Depot (HD) – один из главных американских игроков на рынке домовладения. Это крупнейший розничный продавец товаров для дома с годовым объемом продаж более 150 млрд долларов.

Несмотря на небольшое снижение продаж в магазинах в начале 2024 года, компания занимает 15% американского рынка товаров для дома.

Стоимость акций гуляет в большом диапазоне. Цена акций отпрыгнула с 375 до 349 долларов, и сегодня вновь растет. Ожидается стоимость до 380 долларов.

Shopify (SHOP). Согласно отчету от 5 августа, Shopify становится значимой фигурой в сфере электронной коммерции. Платформа предлагает комплексные инструменты для бизнеса по созданию интернет-магазинов и обработке платежей для миллионов продавцов по всему миру.

Сегодня рынок ее акций находится в нижней части ценовой фазы. В феврале стоимость акции была 91 доллар (максимум), затем – падение до 55, и теперь наступает фаза роста. Трейдеры ждут роста в сторону уровня $77.

Мы назвали несколько перспективных вариантов для вложения денег. Разумеется, инвестирование в такие компании требует определенной подготовки. Начинающим трейдерам, наверное, лучше будет обратить внимание на традиционные "точки притяжения" на фондовых рынках – последить за акциями более привычных фирм. Вот какие рекомендации дает финансовый аналитик Forbes (CША) Кэтрин Брок (Catherine Brock).

Фото: Forbes

Два слова о японском и китайском фондовом рынке.

Японский индекс Nikkei 225 восстанавливает падение после "черного понедельника" 4 августа 2024 года, но за последний месяц все еще теряет 12%, отмечает финансовый аналитик из Казахстана Андрей Чеботарев. Однако стоит учитывать, что с начала года рост Nikkei остался на уровне 8,2%.

Японский рынок акций вырос до уровней, которые предшествовали обвалу 5 августа. Инвесторы обращают внимание на прибыль компаний и покупают акции на фоне сниженных оценок.

Индекс Nikkei. Иллюстрация: tradingview

Что касается объема торгов на биржах в Китае, то он упал до минимума с 2020 года, пишет тот же Bloomberg. Аналитики связывают это с тем, что китайские акции сейчас имеют более низкую доходность в сравнении с облигациями.

Что касается российских акций, то, по мнению Xvestor, индекс Московской биржи неожиданно пошел в рост. Многие компании из РФ сильно выросли в капитализации. По данным на 13 августа 2024 года, к ним стоит обратиться в первую очередь.

Фото: xvestor

Казахстанские голубые фишки на иностранных биржах чувствуют себя неплохо. Самый большой плюс в 11% у одного из казахстанских банков.

