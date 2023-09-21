Казахстана не оказалось в списке стран, допущенных к торгам на российском валютном рынке

Правительство России утвердило список 30 стран, банки и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке. Казахстана в данном списке нет, сообщает Zakon.kz.

В российский список по торгам на валютном рынке вошли 30 "дружественных и нейтральных стран". Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР.

В Кабмине РФ заявили, что это должно помочь удовлетворить спрос российской экономики на расчеты в национальной валюте.

"Эти нормы направлены на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчеты в национальной валюте". Правительство РФ

Данное постановление подготовлено для реализации новых норм закона "Об организованных торгах", принятых в июле 2023 года. Документ пока не опубликован.

Между тем ранее на сайте Мосбиржи сообщалось, что Московская биржа видит себя региональным инвестиционным хабом, и в числе ее розничных клиентов есть компании из Казахстана. Мосбиржа также давно сотрудничает с Казахстанской фондовой биржей (KASE).

Как отмечал член правления – управляющий директор по продажам и развитию бизнеса биржи Игорь Марич, KASE использует технологии Мосбиржи для организации торгов на фондовом, валютном и денежном рынках.

По его словам, обе биржи совместно работали над созданием торгово-клиринговых линков, которые позволят российским участникам торгов оперировать инструментами рынка Казахстана, а казахстанским инвесторам – российскими инструментами.