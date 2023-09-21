Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Послание Токаева - 2023 #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстана не оказалось в списке стран, допущенных к торгам на российском валютном рынке

валюта, рубль, валютный рынок Фото: Freepik
Правительство России утвердило список 30 стран, банки и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке. Казахстана в данном списке нет, сообщает Zakon.kz.

В российский список по торгам на валютном рынке вошли 30 "дружественных и нейтральных стран". Это Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Катар, Китай, Куба, Малайзия, Марокко, Монголия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд, Турция, ЮАР.

В Кабмине РФ заявили, что это должно помочь удовлетворить спрос российской экономики на расчеты в национальной валюте.

"Эти нормы направлены на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчеты в национальной валюте". Правительство РФ

Данное постановление подготовлено для реализации новых норм закона "Об организованных торгах", принятых в июле 2023 года. Документ пока не опубликован.

Между тем ранее на сайте Мосбиржи сообщалось, что Московская биржа видит себя региональным инвестиционным хабом, и в числе ее розничных клиентов есть компании из Казахстана. Мосбиржа также давно сотрудничает с Казахстанской фондовой биржей (KASE).

Как отмечал член правления – управляющий директор по продажам и развитию бизнеса биржи Игорь Марич, KASE использует технологии Мосбиржи для организации торгов на фондовом, валютном и денежном рынках.

По его словам, обе биржи совместно работали над созданием торгово-клиринговых линков, которые позволят российским участникам торгов оперировать инструментами рынка Казахстана, а казахстанским инвесторам – российскими инструментами.

Читайте также

рубль, тенге
Казахстан вновь оказался в числе дружественных партнеров России
лизинг, фермеры
Льготный лизинг: зачем фермеры намерены в 2024 году просить у правительства 100 млрд тенге
торги на бирже
Курс доллара еще вырос на торгах 21 сентября
Алем Максудов
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Казахстанцам напомнили важную деталь при оформлении паспорта и удостоверения личности
Старый вид мошенничества вернулся в Казахстан
Старый вид мошенничества вернулся в Казахстан
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Почему родители Кайрата Нуртаса живут в разных городах
Астрологи рассказали для кого конец сентября станет переломным моментом в судьбе
Астролог рассказала, для кого конец сентября станет переломным моментом в судьбе
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления