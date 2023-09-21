Казахстан вновь оказался в числе дружественных партнеров России

Буквально несколько часов назад на сайте Правительства РФ появилось сообщение о списке стран, допущенных к торгам на российском валютном рынке. Казахстана в данном списке не было. Но спустя некоторое время данный список был изменен, сообщает Zakon.kz.

Сообщение, появившееся на официальном портале правительства России по списку 30 "дружественных" стран, банки и брокеры которых будут допущены к торгам на российском валютном рынке, вызвало недоумение у участников фондового рынка Казахстана и СМИ. Ведь Казахстан в этом списке не упоминался.

Фото: Правительство России

Спустя час новость, опубликованная на портале Кабмина РФ, была изменена и Казахстан был добавлен в список "дружественных" стран.



Фото: Правительство России

Казахстанские эксперты, успевшие обсудить данную проблему, предположили, что возможно имела место техническая ошибка, которая позже была исправлена. Так, по мнению финансового аналитика Расула Рысмамбетова, данная техническая ошибка на самом деле незначительна.

Другие эксперты придерживались иной точки зрения. В частности, по мнению экономист Марата Абдурахманова, это техническая ошибка, но теоретически ситуация могла бы быть связана с большой массой рублей, которые накоплены в казахстанских финансовых учреждениях. И если бы такая позиция России действительно имела место быть в отношении Казахстана, то по мнению экономиста, "для наших банков это означало бы, что конвертация рублей происходила на других площадках".

"Здесь я вижу чисто экономический подтекст, наши банки купили рублей на миллиарды и не могут их сконвертировать ни в валюту, ни в товары. Цена за участие в ЕАЭС". Марат Абдурахманов

Экономист также напомнил, что на самом деле казахстанские брокеры и банки присутствуют на валютном рынке РФ.

"Присутствуют связанные структуры. Как мы знаем, Jusan Bank покупал банк в РФ, как и многие другие. Freedom Finance тоже оттуда по факту. Но поскольку Росстат перестал публиковать экономическую отчетность с апреля 2022, а ЦБ РФ с марта, сейчас невозможно достоверно рассчитать курс рубля к другим валютам. В настоящее время правильно применять бланковый курс с учетом интересов нашей экономики и масштаба цен. По моим оценкам это пределы от 1 до 3-х тенге за рубль". Марат Абдурахманов

В заключение напомним, что по сообщению правительства РФ, опубликованные нормы "направлены на повышение эффективности механизма прямой конвертации национальных валют дружественных и нейтральных стран и формирование прямых котировок к рублю для удовлетворения спроса российской экономики на расчёты в национальной валюте".

Данное постановление подготовлено для реализации новых норм закона "Об организованных торгах", принятых в июле 2023 г. Документ пока не опубликован.