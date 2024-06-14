"Байтерек" направит 100 млрд тенге на приобретение сельхозтехники в лизинг под 5%

АО "НУХ "Байтерек" запускает программу через АО "КазАгроФинанс" для льготного лизинга техники на сумму 100 млрд тенге для поддержки субъектов агропромышленного комплекса, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы холдинга, для обеспечения субъектов агропромышленного комплекса Казахстана льготным лизингом сельскохозяйственной техники отечественного производства, Правительством Республики Казахстан и Холдингом "Байтерек" запущена программа через АО "КазАгроФинанс" для субъектов АПК.

"Перед нами стоит задача, поставленная главой государства – довести темпы обновления сельхозтехники до 10% в год. В соответствии с этим поручением Байтерек выделит средства, которые предназначаются аграриям для приобретения отечественной сельскохозяйственной техники под низкий процент. Государственная поддержка будет оказана по линии "КазАгроФинанс". Для малых и средних предприятий это отличная возможность обновить парк сельхозтехники, поскольку льготные инструменты финансирования рассчитаны именно на них. Дополнительным эффектом будет являться поддержка наших производителей техники в стимулировании их продаж за счет подобных льготных программ". Председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин

По данным АО "КазАгроФинанс", за пять месяцев 2024 года аграрии уже приобрели свыше четырех тысяч единиц техники, из которых 60% – отечественного производства.