Где в РК чаще нарушают закон: с начала года казахстанцы получили адмштрафов на 128 млрд тенге

По статистике в 2023 году казахстанцы нарушали закон чаще, чем в 2022 году. За 8 месяцев они получили адмштрафы на сумму в 128 млрд тенге. При этом процент взыскиваемости по сравнению с прошлым годом оказался ниже почти на 10%. Где в РК больше всего нарушений, выяснял Zakon.kz.

Нарушают чаще и больше

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры в ответе на запрос Zakon.kz сообщил, что согласно статистическим данным за 8 месяцев текущего года, к административной ответственности привлекли почти 6,6 млн граждан, из них более 5,5 млн получили административные штрафы на сумму свыше 128,2 млрд тенге.

Всего на учет в Алматы поставили 1,1 млн административных правонарушений, в Астане – более 935 тыс., в Шымкенте – свыше 634 тыс. Отделались предупреждением более 100 тыс. алматинцев, свыше 97 тыс. человек в Алматинской области и более 72 тыс. в Астане. Штрафы получили более 1 млн алматинцев, более 800 тыс. жителей столицы и 579 тыс. шымкентцев.

И по сумме имущественной ответственности также лидирует Алматы, где объем наложенных штрафов превысил 16,8 млрд тенге. На втором месте идет Астана с показателем 12,7 млрд тенге и Жамбылская область - 12,1 млрд тенге. На четвертом месте по суммам штрафов оказалась Павлодарская область, но жители этого региона оказались и самыми ответственными по оплате штрафов: из 11,8 млрд тенге они выплатили 11,3 млрд тенге. Затем идут алматинцы, которые из более 16 млрд оплатили 12,7 млрд тенге.

Однако, если брать взыскиваемость в процентном соотношении, то более 96% она составила в Павлодаре, в ЗКО – 79,47% и Улытау – 79,13%. Хотя по общим суммам штрафов в ЗКО начислено почти 6,4 млрд тенге, а в Улытау всего 475,8 млн тенге. Но вот жители Алматы и Астаны не торопятся платить по счетам: взыскиваемость там составила 75 и 68% соответственно.

Вместе с тем в прокуратуре отметили, что в число привлеченных лиц входят не только граждане Казахстана, но и иностранцы, лица без гражданства и юридические лица. В тоже время на сайте правовой статистики в открытом доступе есть справка по административным правонарушениям, но за 6 месяцев этого года. И судя по ней, в этом году количество правонарушений оказалось на 12,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.





Фото: qamqor.gov.kz

Стало на 17,6% больше привлеченных граждан и настолько же процентов увеличилось количество наложенных штрафов. Но в тоже время вовремя оплачивать их казахстанцы стали меньше: за 6 месяцев 2022 года взыскиваемость была 75%, а в 2023 году – только 64%.

Лихачили, не соблюдали и выпивали

Судя из ответа пресс-службы МВД на запрос Zakon.kz, а также по сведениям Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, за 8 месяцев органы внутренних дел вынесли более 5,3 млн постановлений о наложении штрафов на общую сумму свыше 68 млрд 418 млн тенге, уже взыскано в бюджет государства чуть менее 51,8 млрд тенге.

Чаще всего штрафами были наказаны казахстанцы за девять видов правонарушений.

В тройке лидеров – превышение установленной скорости движения; несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги; а также нарушение правил эксплуатации транспортных средств.

На четвертом месте – несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения.

На пятом месте – нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения.

На шестом – нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств. На седьмом и восьмом местах – распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и загрязнение мест общего пользования.

Завершает список нарушений – проживание в Казахстане без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность.

По линии МВД, наибольшее количество выявленных административных правонарушений отмечается в трех городах: Астана, Алматы и Шымкент, и двух областях Туркестанской и Жамбылской.