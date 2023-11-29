Неэффективное расходование более 67 млрд бюджетных тенге предотвратили в Казахстане

Агентством РК по противодействию коррупции за последние два года в сфере госзакупок предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на сумму более 67 млрд тенге (2022 год – 29 млрд тенге, за 10 месяцев 2023 года – 38,4 млрд тенге), сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале Антикоррупционной службы 29 ноября 2023 года:

"Антикор совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" посредством информационной системы "Единое окно закупок" осуществляет мониторинг закупок на предмет завышения цен. Эти меры являются одним из направлений по устранению коррупционных рисков в сфере государственных закупок".

Согласно практике, завышения были выявлены при закупе канцтоваров, ГСМ, компьютерной техники и продуктов питания.

"В большинстве случаев нарушения были допущены аппаратами акимов, организациями образования и здравоохранения". Пресс-служба Антикора

На сегодня в процесс государственных закупок вовлечено более 18 тыс. заказчиков и порядка 80 тыс. поставщиков.

По данным Антикора, одними из наиболее распространенных криминальных схем являются лоббирование интересов конкретных поставщиков, формирование технической спецификации, а также подписание фиктивных актов. К примеру:

Управлением спорта Жетысуской области планировалась закупка одной национальной юрты за 13 млн тенге при фактической ее стоимости 4,5 млн.

ГККП "Районный дом культуры акима Сарканского района" Жетысуской области планировалась закупка одного кондиционера за 1,5 млн тенге при фактической ее средней рыночной стоимости 250-300 тыс. тенге.

"По результатам своевременного реагирования агентства указанные средства были пересмотрены". Пресс-служба Антикора

Также сообщается, что агентством предотвращено неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 14,8 млн тенге.

"Так, районным отделом образования Костанайской области планировалось приобретение 43 тыс. литров летнего дизельного топлива по 580 тенге за литр, тогда как средняя цена на тот момент составляла менее 250 тенге за литр. Данное дизельное топливо предназначалось для потребностей школ и детских садов районов областей". Пресс-служба Антикора

Кроме того, Антикоррупционной службой отменен закуп 16-ти портативных медицинских фонарей городской больницей акимата Астаны по 3,3 млн тенге за единицу, тогда как среднерыночная стоимость не превышала 600 тыс. тенге. Таким образом, предотвращено неэффективное расходование средств на сумму 44 млн тенге.

"В прошлом году доля госзакупок в общей сумме бюджетных расходов составила 26% – это 4,6% в структуре ВВП Казахстана. Такой высокий оборот бюджетных средств усиливает коррупционную привлекательность системы госзакупок". Пресс-служба Антикора

Для совершенствования нормативно-правовой базы Антикоррупционной службой предложены меры по совершенствованию законодательства в сфере госзакупок.

"Так, в новый Закон "О государственных закупках" внесен ряд предложений по усилению антикоррупционных мер". Пресс-служба Антикора

Например, предлагается включить понятие конфликта интересов и его урегулирование, вносить в реестр недобросовестных поставщиков лиц, осужденных за коррупционные преступления, и сократить основания для проведения закупок из одного источника.

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27 ноября 2023 года стало известно, что неэффективное расходование бюджетных средств более чем на 5 млрд тенге предотвратило Агентство РК по финансовому мониторингу. Эти деньги собирались потратить на нерациональные проекты. Подробности по ссылке выше.