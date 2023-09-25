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Казахстанцы стали меньше брать ипотечные займы

кредиты, ипотека Фото: pixabay
На казахстанском ипотечном рынке в этом году наблюдается снижение объема выдач новых займов. При этом снижение произошло преимущественно по льготным ипотечным программам, сообщает Zakon.kz

На ипотечном рынке отмечается двузначное падение выдачи новых займов на фоне роста ставок по льготным программам Отбасы Банка и изменения условий их выдачи, а также ограничения бюджета "7–20–25" на 2023 год до 100 млрд тенге, или по 25 млрд на каждый квартал. Такие данные представили в Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

Выдача новых ипотечных займов за январь–июль текущего года составила 850 млрд тенге, что на 19,3% или 205 млрд тенге ниже аналогичного показателя за 2022 год (1,1 трлн тенге).

Параллельно с этим отмечается, заметный рост доли рыночных программ БВУ до 25%, с 9% по итогам 2022 года.

При этом доля льготной программы "7–20–25" в выдаче новых займов упала до 5,7% во втором квартале, по сравнению с 9,4% в первом квартале 2023 года, и 21,5% по итогам 2022 года.

"После довольно сильного перегрева и продолжающегося сокращения льготных программ ипотечный рынок возвращается к своему естественному устойчивому росту. Соответственно, двузначное снижение выдачи новых займов в текущем году – вполне закономерное явление, в особенности с учётом роста ставок и ужесточения условий выдачи крупнейшим игроком на рынке – Отбасы Банком". АФК
ипотека, выдача

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

В АФК добавили, что концентрация в ипотечном портфеле снижается: если ранее практически весь портфель был распределен между четырьмя крупными участниками, то теперь их количество возросло до пяти.

На фоне высокого роста номинальной зарплаты платежи по ипотечным займам сохраняются ниже 50% от зарплаты.

Примечательно, что сделки купли–продажи жилья в значительной мере коррелируют с объемами изъятий средств из ЕНПФ на улучшение жилищных условий.

переводы из ЕНПФ, количество сделок купли продажи

Фото: Ассоциация финансистов Казахстана

В АФК пояснили, что некоторое оживление сделок по купле–продаже жилья в июле–августе во многом обусловлено предоставлением пенсионерам права на использование всей суммы своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий. К примеру, в июле изъято 30 млрд тенге против 10 млрд в июне.

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