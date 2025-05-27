Ипотечный рынок оживает: казахстанцам стали выдавать больше кредитов

Какие изменения произошли на рынке розничного кредитования в апреле, и что повлияло на рост выдач ипотечных займов – в материале Zakon.kz.

По сравнению с мартом общая сумма займов, оформленных физическими лицами в апреле, в номинальном выражении выросла на 13,3%, такими данными поделились в Первом кредитном бюро. При этом аналитики подчеркивают, что двузначными темпами показатель растет нечасто.

В значительной степени на динамике розничного кредитования сказывается оживление ипотечного кредитования.

"Объемы выдач ипотечных займов в апреле достигли 247,1 млрд тенге, увеличившись к предыдущему месяцу в полтора раза. Возможно, динамика отчасти может объясняться отложенным спросом: так, Нацбанк обращает внимание на относительно позднюю выплату государственной премии по жилищно–сберегательным вкладам, которая, соответственно, сдерживала спрос в первом квартале". ПКБ

В Бюро полагают, что озвученное предположение подтверждает сопоставимый рост числа заемщиков, +54,1% месяц к месяцу, до 13 тыс. человек. Таким образом, средняя сумма выданного кредита в пересчете на одного заемщика за месяц не изменилась и осталась на отметке 19 млн тенге.

Фото: DataHub

В целом на 1 мая 2025 года портфель ипотечных займов без учета списанной задолженности сложился в сумме 6,7 трлн тенге, рост по отношению к марту на 1,6%. Обязательства по данному типу продукта в общей сложности имели 610,4 тыс. человек (+0,9% м/м), а число самих кредитов равнялось 638,6 тыс. (+1% м/м).

Автокредиты также продолжили рост, но не так активно как в предыдущие месяцы.

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Относительно марта объемы выдач прибавили 21,3% до 238,5 млрд тенге. В апреле увеличилось как число заемщиков (+11,9%, до 24,8 тыс. человек), так и средний чек одного заемщика (+8,4%, до 9,6 млн тенге).

На фоне ипотеки и автокредитования, беззалоговые потребительские займы показывают более сдержанный рост. Общие объемы выдач за апрель выросли на 5% (при общей инфляции на уровне 1,2%) и достигли 889,8 млрд тенге. Число заемщиков увеличилось на 3,3%, а средняя сумма оформленного ими кредита – на 1,6%.

Как мы сообщали ранее – за I квартал 2025 года в сегменте потребительских беззалоговых займов наблюдалось устойчивое снижение спроса. В отдельных банках отмечалось снижение спроса за счет приостановления своих маркетинговых акций и выхода из выдачи товарных кредитов. Таким образом, общее количество заявок в данном сегменте кредитования снизилось на 10%. Подробнее об этом можно почитать в этой статье.