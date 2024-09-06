В Казахстане обновили правила совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка постановлением от 29 августа 2024 года внесло изменения и дополнения в некоторые нормативные правовые акты по вопросам рынка ценных бумаг и пенсионного обеспечения, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложены Правила и условия совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Так, говорится, что на рынке ценных бумаг совмещаются следующие виды профессиональной деятельности:

брокерская или дилерская – с кастодиальной деятельностью, деятельностью по управлению инвестиционным портфелем, а также для Национального оператора почты и банков, осуществляющих брокерскую или дилерскую деятельность – с трансфер-агентской деятельностью;

управление инвестиционным портфелем – с брокерской или дилерской деятельностью;

кастодиальная – с брокерской или дилерской деятельностью, трансфер-агентской деятельностью;

депозитарная – с деятельностью по ведению системы реестров держателей ценных бумаг, по организации торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, с клиринговой деятельностью по сделкам с финансовыми инструментами, с трансфер-агентской деятельностью;

организация торговли с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами – с клиринговой деятельностью по сделкам с финансовыми инструментами;

клиринговая деятельность по сделкам с финансовыми инструментами – с брокерской или дилерской деятельностью с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя.

Указывается, что совмещение видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг допускается при условии соответствия требованиям, предъявляемым к соответствующим видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Для совмещения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанных в подпунктах 1, 2, 3, 5 и 6 (см выше), профессиональный участник рынка ценных бумаг получает лицензию уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций на осуществление соответствующего лицензируемого вида профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

Центральный депозитарий совмещает виды профессиональной деятельности без наличия лицензии уполномоченного органа, за исключением трансфер-агентской деятельности.

Кроме того, в Правилах и сроках передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем и передачи пенсионных активов от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем или Национальному банку РК пункт 13 изложен в новой редакции.

Согласно документу, ЕНПФ осуществляет передачу пенсионных активов из доверительного управления УИП в доверительное управление Национального банка с предварительным уведомлением УИП не позднее чем за 10 рабочих дней до даты передачи пенсионных активов, за исключением случая, указанного в подпункте 2 настоящего пункта, в следующих случаях:

в течение 10 рабочих дней до достижения вкладчиком (получателем) пенсионного возраста в соответствии с пунктом 1 статьи 207 Кодекса; в течение двух рабочих дней с даты поступления в ЕНПФ заявления о назначении пенсионных выплат в связи со смертью лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ (на погребение, наследникам), либо решения суда, вступившего в законную силу, а также в случаях, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 1 и пунктом 1-1 статьи 220, подпунктами 2, 2-1 и 3 пункта 1 статьи 221, пунктом 1 статьи 223 Кодекса; в течение 10 рабочих дней с даты расторжения договора о доверительном управлении пенсионными активами; в течение 30 календарных дней после даты получения заявления на возврат пенсионных накоплений из доверительного управления УИП в доверительное управление Национальному банку РК.

Постановление вводится в действие с 16 сентября 2024 года.