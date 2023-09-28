Курсы валют в обменниках Казахстана на 28 сентября

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также курсы Нацбанка РК 28 сентября 2023 года (на 11:10 по времени Астаны), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 482,77 тенге, евро – 509,71 тенге, рубля – 5 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 484 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 509 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 4,85 тенге, продажи – 5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 478,5 тенге тенге, продажи – 481,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 503 тенге, продажи – 507 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 4,79 тенге, продажи – 4,99 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 478 тенге, продажи – 480,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 502 тенге, продажи – 507 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 4,88 тенге, продажи – 4,95 тенге. Читайте также Почему ослаб тенге, объяснил глава Нацбанка Доллар вырос выше 480 тенге: будет ли нацвалюта падать и дальше? Курс доллара резко вырос на торгах 27 сентября

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